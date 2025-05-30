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В Кремле назвали безопасность в Черном море составной частью перемирия
В Кремле назвали безопасность в Черном море составной частью перемирия - 30.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали безопасность в Черном море составной частью перемирия
Вопросы безопасности в Черном море станут составной частью вырабатываемых условий для временного перемирия между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T13:16+0300
2025-05-30T13:16+0300
2025-05-30T13:16+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Вопросы безопасности в Черном море станут составной частью вырабатываемых условий для временного перемирия между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия. Таким образом, безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, что на данный момент происходит с реализацией черноморской инициативы. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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россия, мировая экономика, черное море, украина, дмитрий песков, россельхозбанк
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, Черное море, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Россельхозбанк
В Кремле назвали безопасность в Черном море составной частью перемирия
Песков: безопасность в Черном море станет составной частью условий для перемирия
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Вопросы безопасности в Черном море станут составной частью вырабатываемых условий для временного перемирия между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия. Таким образом, безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, что на данный момент происходит с реализацией черноморской инициативы.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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