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Суд признал незаконным сокращение "Победой" размеров ручной клади

Суд признал незаконным сокращение "Победой" размеров ручной клади - 30.05.2025, ПРАЙМ

Суд признал незаконным сокращение "Победой" размеров ручной клади

Суд по требованию прокуратуры признал незаконным действия авиакомпании "Победа", сократившей размеры ручной клади, сообщает Генеральная прокуратура России. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T19:05+0300

2025-05-30T19:05+0300

2025-05-30T19:05+0300

экономика

авиакомпания победа

суд

авиакомпании

аэрофлот

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Суд по требованию прокуратуры признал незаконным действия авиакомпании "Победа", сократившей размеры ручной клади, сообщает Генеральная прокуратура России. "По результатам рассмотрения Щербинским районным судом Москвы искового заявления Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте требования удовлетворены, указанные действия признаны незаконными", - говорится в сообщении. Уточняется, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура по результатам проведенной по поручению Генпрокуратуры России проверки установила, что авиакомпания "Победа" злоупотребила предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади. В частности, указывается в релизе, размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины 4 сантиметров), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи. "Тем самым "Победа" умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и т.д.)", - поясняется в сообщении.

https://1prime.ru/20250211/aviakompaniya-854837993.html

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