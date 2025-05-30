https://1prime.ru/20250530/pravitelstvo-858053888.html
Угольные компании смогут реструктуризировать кредитную задолженность
Угольные компании смогут реструктуризировать кредитную задолженность - 30.05.2025, ПРАЙМ
Угольные компании смогут реструктуризировать кредитную задолженность
Российским угольным компаниям с высокой долговой нагрузкой в рамках мер поддержки предоставят возможность реструктуризировать свою кредитную задолженность, при... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T13:39+0300
2025-05-30T13:39+0300
2025-05-30T13:39+0300
энергетика
финансы
россия
кемеровская область
михаил мишустин
антон силуанов
сергей цивилев
банк россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_0:143:3062:1865_1920x0_80_0_0_1cec7395aeca526ce26cbe8347783a66.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российским угольным компаниям с высокой долговой нагрузкой в рамках мер поддержки предоставят возможность реструктуризировать свою кредитную задолженность, при этом будет учтена позиция Банка России, сообщило правительство. Глава правительства Михаил Мишустин ранее в пятницу провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Предложения о новых мерах поддержки были представлены ему по итогам поездки в Кемеровскую область министра финансов Антона Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилёва, главы РЖД Олега Белозёрова. "Предприятиям угольной отрасли, испытывающим серьезную долговую нагрузку, признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность. При отработке этой меры будет учтена позиция финансового регулятора - Банка России", - говорится в Telegram-канале правительства.
https://1prime.ru/20250530/mishustin-858049813.html
кемеровская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5ddd49d7f8d571d48db8ec01e8bc4bdb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, кемеровская область, михаил мишустин, антон силуанов, сергей цивилев, банк россия, ржд
Энергетика, Финансы, РОССИЯ, Кемеровская область, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Сергей Цивилев, банк Россия, РЖД
Угольные компании смогут реструктуризировать кредитную задолженность
Правительство: угольным компаниям предложат реструктуризировать кредитную задолженность
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российским угольным компаниям с высокой долговой нагрузкой в рамках мер поддержки предоставят возможность реструктуризировать свою кредитную задолженность, при этом будет учтена позиция Банка России, сообщило правительство.
Глава правительства Михаил Мишустин ранее в пятницу провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Предложения о новых мерах поддержки были представлены ему по итогам поездки в Кемеровскую область министра финансов Антона Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилёва, главы РЖД Олега Белозёрова.
"Предприятиям угольной отрасли, испытывающим серьезную долговую нагрузку, признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность. При отработке этой меры будет учтена позиция финансового регулятора - Банка России", - говорится в Telegram-канале правительства.
Мишустин рассказал о мерах поддержки угольной отрасли