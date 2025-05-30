Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Угольные компании смогут реструктуризировать кредитную задолженность - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250530/pravitelstvo-858053888.html
Угольные компании смогут реструктуризировать кредитную задолженность
Угольные компании смогут реструктуризировать кредитную задолженность - 30.05.2025, ПРАЙМ
Угольные компании смогут реструктуризировать кредитную задолженность
Российским угольным компаниям с высокой долговой нагрузкой в рамках мер поддержки предоставят возможность реструктуризировать свою кредитную задолженность, при... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T13:39+0300
2025-05-30T13:39+0300
энергетика
финансы
россия
кемеровская область
михаил мишустин
антон силуанов
сергей цивилев
банк россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_0:143:3062:1865_1920x0_80_0_0_1cec7395aeca526ce26cbe8347783a66.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российским угольным компаниям с высокой долговой нагрузкой в рамках мер поддержки предоставят возможность реструктуризировать свою кредитную задолженность, при этом будет учтена позиция Банка России, сообщило правительство. Глава правительства Михаил Мишустин ранее в пятницу провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Предложения о новых мерах поддержки были представлены ему по итогам поездки в Кемеровскую область министра финансов Антона Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилёва, главы РЖД Олега Белозёрова. "Предприятиям угольной отрасли, испытывающим серьезную долговую нагрузку, признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность. При отработке этой меры будет учтена позиция финансового регулятора - Банка России", - говорится в Telegram-канале правительства.
https://1prime.ru/20250530/mishustin-858049813.html
кемеровская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5ddd49d7f8d571d48db8ec01e8bc4bdb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, кемеровская область, михаил мишустин, антон силуанов, сергей цивилев, банк россия, ржд
Энергетика, Финансы, РОССИЯ, Кемеровская область, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Сергей Цивилев, банк Россия, РЖД
13:39 30.05.2025
 
Угольные компании смогут реструктуризировать кредитную задолженность

Правительство: угольным компаниям предложат реструктуризировать кредитную задолженность

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУголь на складе
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российским угольным компаниям с высокой долговой нагрузкой в рамках мер поддержки предоставят возможность реструктуризировать свою кредитную задолженность, при этом будет учтена позиция Банка России, сообщило правительство.
Глава правительства Михаил Мишустин ранее в пятницу провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Предложения о новых мерах поддержки были представлены ему по итогам поездки в Кемеровскую область министра финансов Антона Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилёва, главы РЖД Олега Белозёрова.
"Предприятиям угольной отрасли, испытывающим серьезную долговую нагрузку, признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность. При отработке этой меры будет учтена позиция финансового регулятора - Банка России", - говорится в Telegram-канале правительства.
Кедровский угольный разрез - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Мишустин рассказал о мерах поддержки угольной отрасли
11:49
 
ЭнергетикаФинансыРОССИЯКемеровская областьМихаил МишустинАнтон СилуановСергей Цивилевбанк РоссияРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала