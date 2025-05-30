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Угольные компании смогут реструктуризировать кредитную задолженность

Угольные компании смогут реструктуризировать кредитную задолженность - 30.05.2025, ПРАЙМ

Угольные компании смогут реструктуризировать кредитную задолженность

Российским угольным компаниям с высокой долговой нагрузкой в рамках мер поддержки предоставят возможность реструктуризировать свою кредитную задолженность, при... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T13:39+0300

2025-05-30T13:39+0300

2025-05-30T13:39+0300

энергетика

финансы

россия

кемеровская область

михаил мишустин

антон силуанов

сергей цивилев

банк россия

ржд

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российским угольным компаниям с высокой долговой нагрузкой в рамках мер поддержки предоставят возможность реструктуризировать свою кредитную задолженность, при этом будет учтена позиция Банка России, сообщило правительство. Глава правительства Михаил Мишустин ранее в пятницу провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Предложения о новых мерах поддержки были представлены ему по итогам поездки в Кемеровскую область министра финансов Антона Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилёва, главы РЖД Олега Белозёрова. "Предприятиям угольной отрасли, испытывающим серьезную долговую нагрузку, признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность. При отработке этой меры будет учтена позиция финансового регулятора - Банка России", - говорится в Telegram-канале правительства.

https://1prime.ru/20250530/mishustin-858049813.html

кемеровская область

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финансы, россия, кемеровская область, михаил мишустин, антон силуанов, сергей цивилев, банк россия, ржд