https://1prime.ru/20250530/pribyl-858053796.html

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в первом квартале снизилась на 1,6%

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в первом квартале снизилась на 1,6% - 30.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в первом квартале снизилась на 1,6%

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в первом квартале снизилась на 1,6% год к году, до 47,2 миллиарда рублей, EBITDA выросла на 11,5%, до 54,6 миллиарда рублей,... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T13:39+0300

2025-05-30T13:39+0300

2025-05-30T13:39+0300

отчетность по мсфо

интер рао

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в первом квартале снизилась на 1,6% год к году, до 47,2 миллиарда рублей, EBITDA выросла на 11,5%, до 54,6 миллиарда рублей, сообщила компания. "За первый квартал 2025 года выручка Группы увеличилась на 12,6% (49,3 миллиарда рублей) и составила 441,3 миллиарда рублей. Показатель операционной доходности EBITDA составил 54,6 миллиарда рублей, увеличившись на 11,5% по сравнению с результатом сопоставимого периода. Чистая прибыль составила 47,2 миллиарда рублей, уменьшившись на 0,8 миллиарда рублей (-1,6%)", - говорится в сообщении. Операционные расходы выросли на 14,6%, до 405,4 миллиарда рублей, операционная прибыль снизилась на 1,5%, до 39,9 миллиарда. Капитальные расходы компании увеличились на 69,3%, до 33,5 миллиарда рублей. "Динамика ключевых показателей... обусловлена диверсификацией бизнеса компании, завершением модернизации энергоблоков на ряде крупных электростанций, ростом стоимости коммерческих поставок электроэнергии на экспорт в дружественные страны, завершением формирования энергомашиностроительного сегмента, что заложено в среднесрочной стратегии развития", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Сергея Дрегваля. Кроме того, как отметил глава "Интер РАО", фактором роста капзатрат компании стала реализация масштабных проектов - строительство Новоленской ТЭС в Якутии и Каширской ГРЭС в Подмосковье. "Эти энергообъекты (а в ближайшем будущем группа приступит к строительству ещё двух энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае) направлены на эффективное использование инвестиционного ресурса с опорой на российское оборудование и технологии и обеспечат стабильный рост финансовых показателей "Интер РАО" в среднесрочной перспективе", - добавил Дрегваль. "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. "Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.

https://1prime.ru/20250530/vtb-858046492.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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отчетность по мсфо, интер рао