Цены на продукты продемонстрируют неожиданный кульбит этим летом

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Резкое майское похолодание после не менее резко нагрянувшего в апреле тепла может негативно отразиться на стоимости продуктов для внутреннего рынка.Холода ударили по посевам подсолнечника и плодовых садов, заморозки уничтожили порядка 12% посевов сахарной свёклы. Более всего пострадали Белгородская, Курская и Липецкая области. Урон также был нанесен садам сливы, черешни и абрикосов, чей урожай уменьшится на 15-20%. В Ставрополье, Краснодарском крае и Крыму потери составили 50%.В некоторых важных для аграрного производства регионах был введен режим чрезвычайной ситуации. Так, в Ростовской области весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов, оказав значительное влияние на состояние посевов. С 19 мая в области введен режим ЧС, который позволит местным аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери. Оценкой потерь сейчас также занимается и Минсельхоз Ростовской области.Досталось и ранним посевам картофеля, например, в Астраханской области, Краснодаре, Ростове-на-Дону. В центральных регионах страны культура, высаженная в марте и апреле, вовсе не проросла. При этом отечественные аграрии не теряют надежды спасти урожай агротехнологическими способами.Потеря части урожая ― не единственная проблема. Подмороженные кусты сильнее подвержены атакам вредителей и болезням, что может не лучшим образом отразиться не только на количестве, но и на качестве будущего урожая.Тем не менее, мы ожидаем неплохие сборы картофеля, если летом 2025 года будет благоприятная погода. Способствовать хорошему урожаю может в том числе увеличение посевных площадей под эту культуру.Что будет с ценами?Внезапное весеннее похолодание, безусловно, усиливает продовольственную инфляцию. Согласно прогнозам экспертов, в июне она может достичь 0,8–1% в месяц. Благодаря государственной поддержке и диверсификации поставок удалось избежать нехватки отдельных продуктов, наиболее пострадавших от капризов природы (в первую очередь в группе риска оказался картофель). Однако это не исключает локальных скачков цен на дефицитные продукты, в том числе в южных регионах страны.Спасают ситуацию использование теплиц, которым не страшны заморозки, импорт фруктов, а также меры государственной поддержки, заключающиеся в расширении импорта и поддержке аграриев через субсидии.Лук, капуста и цитрусовые уже начали дорожать. В целом можно прогнозировать подорожание овощей на 5-10% в сезоне, а картофеля и некоторых видов фруктов ― на 30%. Так, стоимость импортной черешни может вырасти до 700-900 рублей за килограмм.Из-за холодов могут увеличиться цены на производные продукты ― растительное масло (на 15-20%), сахар (10-15%), фрукты (в 1,5-2 раза), а дефицит кормов скажется на мясе и молоке.Чего ждать летом?Традиционно ожидаем снижения стоимости огурцов, помидоров и моркови. Этому будут способствовать сборы нового урожая. Также, по нашему мнению, должны стабилизироваться цены на мясо, рыбу и молочные продукты. А вот кондитерские изделия, вероятнее всего, продолжат дорожать в связи с ударом заморозков по посевам сахарной свеклы (повреждено около 10% площадей с этой культурой) и ростом стоимости сахара.Автор - Наталья Згурская, гендиректор поставщика зерновых ООО "Землица" (входит в группу компаний АО "Кириллица")
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Резкое майское похолодание после не менее резко нагрянувшего в апреле тепла может негативно отразиться на стоимости продуктов для внутреннего рынка.
Холода ударили по посевам подсолнечника и плодовых садов, заморозки уничтожили порядка 12% посевов сахарной свёклы. Более всего пострадали Белгородская, Курская и Липецкая области. Урон также был нанесен садам сливы, черешни и абрикосов, чей урожай уменьшится на 15-20%. В Ставрополье, Краснодарском крае и Крыму потери составили 50%.
В некоторых важных для аграрного производства регионах был введен режим чрезвычайной ситуации. Так, в Ростовской области весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов, оказав значительное влияние на состояние посевов. С 19 мая в области введен режим ЧС, который позволит местным аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери. Оценкой потерь сейчас также занимается и Минсельхоз Ростовской области.
Досталось и ранним посевам картофеля, например, в Астраханской области, Краснодаре, Ростове-на-Дону. В центральных регионах страны культура, высаженная в марте и апреле, вовсе не проросла. При этом отечественные аграрии не теряют надежды спасти урожай агротехнологическими способами.
Потеря части урожая ― не единственная проблема. Подмороженные кусты сильнее подвержены атакам вредителей и болезням, что может не лучшим образом отразиться не только на количестве, но и на качестве будущего урожая.
Тем не менее, мы ожидаем неплохие сборы картофеля, если летом 2025 года будет благоприятная погода. Способствовать хорошему урожаю может в том числе увеличение посевных площадей под эту культуру.
Что будет с ценами?
Внезапное весеннее похолодание, безусловно, усиливает продовольственную инфляцию. Согласно прогнозам экспертов, в июне она может достичь 0,8–1% в месяц. Благодаря государственной поддержке и диверсификации поставок удалось избежать нехватки отдельных продуктов, наиболее пострадавших от капризов природы (в первую очередь в группе риска оказался картофель). Однако это не исключает локальных скачков цен на дефицитные продукты, в том числе в южных регионах страны.
Спасают ситуацию использование теплиц, которым не страшны заморозки, импорт фруктов, а также меры государственной поддержки, заключающиеся в расширении импорта и поддержке аграриев через субсидии.
Лук, капуста и цитрусовые уже начали дорожать. В целом можно прогнозировать подорожание овощей на 5-10% в сезоне, а картофеля и некоторых видов фруктов ― на 30%. Так, стоимость импортной черешни может вырасти до 700-900 рублей за килограмм.
Из-за холодов могут увеличиться цены на производные продукты ― растительное масло (на 15-20%), сахар (10-15%), фрукты (в 1,5-2 раза), а дефицит кормов скажется на мясе и молоке.
Чего ждать летом?
Традиционно ожидаем снижения стоимости огурцов, помидоров и моркови. Этому будут способствовать сборы нового урожая. Также, по нашему мнению, должны стабилизироваться цены на мясо, рыбу и молочные продукты. А вот кондитерские изделия, вероятнее всего, продолжат дорожать в связи с ударом заморозков по посевам сахарной свеклы (повреждено около 10% площадей с этой культурой) и ростом стоимости сахара.
Автор - Наталья Згурская, гендиректор поставщика зерновых ООО "Землица" (входит в группу компаний АО "Кириллица")
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