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Цены на продукты продемонстрируют неожиданный кульбит этим летом - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Цены на продукты продемонстрируют неожиданный кульбит этим летом
Цены на продукты продемонстрируют неожиданный кульбит этим летом - 30.05.2025, ПРАЙМ
Цены на продукты продемонстрируют неожиданный кульбит этим летом
Резкое майское похолодание после не менее резко нагрянувшего в апреле тепла может негативно отразиться на стоимости продуктов для внутреннего рынка. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T05:05+0300
2025-05-30T05:05+0300
мнения аналитиков
сельское хозяйство
минсельхоз
урожай
цены на продукты в россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858018114.jpg?1748570700
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Резкое майское похолодание после не менее резко нагрянувшего в апреле тепла может негативно отразиться на стоимости продуктов для внутреннего рынка.Холода ударили по посевам подсолнечника и плодовых садов, заморозки уничтожили порядка 12% посевов сахарной свёклы. Более всего пострадали Белгородская, Курская и Липецкая области. Урон также был нанесен садам сливы, черешни и абрикосов, чей урожай уменьшится на 15-20%. В Ставрополье, Краснодарском крае и Крыму потери составили 50%.В некоторых важных для аграрного производства регионах был введен режим чрезвычайной ситуации. Так, в Ростовской области весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов, оказав значительное влияние на состояние посевов. С 19 мая в области введен режим ЧС, который позволит местным аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери. Оценкой потерь сейчас также занимается и Минсельхоз Ростовской области.Досталось и ранним посевам картофеля, например, в Астраханской области, Краснодаре, Ростове-на-Дону. В центральных регионах страны культура, высаженная в марте и апреле, вовсе не проросла. При этом отечественные аграрии не теряют надежды спасти урожай агротехнологическими способами.Потеря части урожая ― не единственная проблема. Подмороженные кусты сильнее подвержены атакам вредителей и болезням, что может не лучшим образом отразиться не только на количестве, но и на качестве будущего урожая.Тем не менее, мы ожидаем неплохие сборы картофеля, если летом 2025 года будет благоприятная погода. Способствовать хорошему урожаю может в том числе увеличение посевных площадей под эту культуру.Что будет с ценами?Внезапное весеннее похолодание, безусловно, усиливает продовольственную инфляцию. Согласно прогнозам экспертов, в июне она может достичь 0,8–1% в месяц. Благодаря государственной поддержке и диверсификации поставок удалось избежать нехватки отдельных продуктов, наиболее пострадавших от капризов природы (в первую очередь в группе риска оказался картофель). Однако это не исключает локальных скачков цен на дефицитные продукты, в том числе в южных регионах страны.Спасают ситуацию использование теплиц, которым не страшны заморозки, импорт фруктов, а также меры государственной поддержки, заключающиеся в расширении импорта и поддержке аграриев через субсидии.Лук, капуста и цитрусовые уже начали дорожать. В целом можно прогнозировать подорожание овощей на 5-10% в сезоне, а картофеля и некоторых видов фруктов ― на 30%. Так, стоимость импортной черешни может вырасти до 700-900 рублей за килограмм.Из-за холодов могут увеличиться цены на производные продукты ― растительное масло (на 15-20%), сахар (10-15%), фрукты (в 1,5-2 раза), а дефицит кормов скажется на мясе и молоке.Чего ждать летом?Традиционно ожидаем снижения стоимости огурцов, помидоров и моркови. Этому будут способствовать сборы нового урожая. Также, по нашему мнению, должны стабилизироваться цены на мясо, рыбу и молочные продукты. А вот кондитерские изделия, вероятнее всего, продолжат дорожать в связи с ударом заморозков по посевам сахарной свеклы (повреждено около 10% площадей с этой культурой) и ростом стоимости сахара.Автор - Наталья Згурская, гендиректор поставщика зерновых ООО "Землица" (входит в группу компаний АО "Кириллица")
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Наталья Згурская
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Наталья Згурская
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1f/852525376_0:10:360:369_100x100_80_0_0_14a5df1e0f09a0a9183396608541ca5c.png
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, сельское хозяйство, минсельхоз, урожай, цены на продукты в россии
Мнения аналитиков, Сельское хозяйство, Минсельхоз, урожай, цены на продукты в России
05:05 30.05.2025
 
Цены на продукты продемонстрируют неожиданный кульбит этим летом

Эксперт Згурская: продукты продолжат дорожать из-за заморозков, но не все

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Наталья Згурская, гендиректор поставщика зерновых ООО Землица (входит в группу компаний АО Кириллица)
Наталья Згурская
Гендиректор поставщика зерновых ООО "Землица" (входит в группу компаний АО "Кириллица")
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Резкое майское похолодание после не менее резко нагрянувшего в апреле тепла может негативно отразиться на стоимости продуктов для внутреннего рынка.
Холода ударили по посевам подсолнечника и плодовых садов, заморозки уничтожили порядка 12% посевов сахарной свёклы. Более всего пострадали Белгородская, Курская и Липецкая области. Урон также был нанесен садам сливы, черешни и абрикосов, чей урожай уменьшится на 15-20%. В Ставрополье, Краснодарском крае и Крыму потери составили 50%.
В некоторых важных для аграрного производства регионах был введен режим чрезвычайной ситуации. Так, в Ростовской области весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов, оказав значительное влияние на состояние посевов. С 19 мая в области введен режим ЧС, который позволит местным аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери. Оценкой потерь сейчас также занимается и Минсельхоз Ростовской области.
Досталось и ранним посевам картофеля, например, в Астраханской области, Краснодаре, Ростове-на-Дону. В центральных регионах страны культура, высаженная в марте и апреле, вовсе не проросла. При этом отечественные аграрии не теряют надежды спасти урожай агротехнологическими способами.
Потеря части урожая ― не единственная проблема. Подмороженные кусты сильнее подвержены атакам вредителей и болезням, что может не лучшим образом отразиться не только на количестве, но и на качестве будущего урожая.
Тем не менее, мы ожидаем неплохие сборы картофеля, если летом 2025 года будет благоприятная погода. Способствовать хорошему урожаю может в том числе увеличение посевных площадей под эту культуру.
Что будет с ценами?
Внезапное весеннее похолодание, безусловно, усиливает продовольственную инфляцию. Согласно прогнозам экспертов, в июне она может достичь 0,8–1% в месяц. Благодаря государственной поддержке и диверсификации поставок удалось избежать нехватки отдельных продуктов, наиболее пострадавших от капризов природы (в первую очередь в группе риска оказался картофель). Однако это не исключает локальных скачков цен на дефицитные продукты, в том числе в южных регионах страны.
Спасают ситуацию использование теплиц, которым не страшны заморозки, импорт фруктов, а также меры государственной поддержки, заключающиеся в расширении импорта и поддержке аграриев через субсидии.

Лук, капуста и цитрусовые уже начали дорожать. В целом можно прогнозировать подорожание овощей на 5-10% в сезоне, а картофеля и некоторых видов фруктов ― на 30%. Так, стоимость импортной черешни может вырасти до 700-900 рублей за килограмм.
Из-за холодов могут увеличиться цены на производные продукты ― растительное масло (на 15-20%), сахар (10-15%), фрукты (в 1,5-2 раза), а дефицит кормов скажется на мясе и молоке.
Чего ждать летом?
Традиционно ожидаем снижения стоимости огурцов, помидоров и моркови. Этому будут способствовать сборы нового урожая. Также, по нашему мнению, должны стабилизироваться цены на мясо, рыбу и молочные продукты. А вот кондитерские изделия, вероятнее всего, продолжат дорожать в связи с ударом заморозков по посевам сахарной свеклы (повреждено около 10% площадей с этой культурой) и ростом стоимости сахара.
Автор - Наталья Згурская, гендиректор поставщика зерновых ООО "Землица" (входит в группу компаний АО "Кириллица")

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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