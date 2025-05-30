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Пошлина на экспорт пшеницы с 4 июня снизится до 1023,5 рублей за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы с 4 июня снизится до 1023,5 рублей за тонну - 30.05.2025, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы с 4 июня снизится до 1023,5 рублей за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 4 по 11 июня снизится до 1023,5 рубля за тонну, на кукурузу - до 506,1 рубля за тонну, на ячмень - останется... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T21:29+0300

2025-05-30T21:29+0300

2025-05-30T21:29+0300

экономика

сельское хозяйство

минсельхоз

пшеница

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 4 по 11 июня снизится до 1023,5 рубля за тонну, на кукурузу - до 506,1 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 244,3 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 28 мая по 3 июня, составляет 1364,5 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 0 рублей, кукурузы - 606 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

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сельское хозяйство, минсельхоз, пшеница