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Путин подписал указ о приостановке прав акционеров при военном положении

Путин подписал указ о приостановке прав акционеров при военном положении - 30.05.2025, ПРАЙМ

Путин подписал указ о приостановке прав акционеров при военном положении

Президент России Владимир Путин предписал в период военного положения вводить временное управление с приостановкой прав акционеров в авиа-и судостроительных... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T15:59+0300

2025-05-30T15:59+0300

2025-05-30T15:59+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предписал в период военного положения вводить временное управление с приостановкой прав акционеров в авиа-и судостроительных компаниях при нарушениях в исполнении госконтрактов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Установить, что в период действия военного положения приостанавливаются права участников (акционеров) хозяйственного общества, полномочия его органов управления и на основании предложений министерства промышленности и торговли РФ определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества... полномочия общего собрания участников (акционеров) или совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств", - говорится в документе. Согласно подпункту "а", такая мера применяется при неисполнении или ненадлежащем исполнении хозяйственным обществом, осуществляющим производство авиационной и судостроительной продукции гражданского назначения в соответствии с госпрограммами РФ, федеральными целевыми и специальными программами, являющимся поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по государственному контракту своих обязательства по такому контракту. Аналогичная мера применяется при неисполнении или ненадлежащем исполнении к хозяйственным обществам, являющимся субподрядчиком (соисполнителем), с которым в ходе выполнения госконтракта, указанного в подпункте "а", заключен гражданско-правовой договор, направленный на исполнение обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по государственному контракту, своих обязательств по такому договору. Также мера вводится в случае неисполнения свои обязательств хозяйственным обществом, "занимающимся разработкой и (или) производством продукции военного назначения, участвующим в выполнении контракта на поставку такой продукции иностранному заказчику, своих обязательств по договору, заключенному на разработку и (или) производство продукции военного назначения".

https://1prime.ru/20250530/ipo-858056623.html

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бизнес, россия, рф, владимир путин