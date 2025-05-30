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Путин поручил создать механизм выделения земли гражданам в новых регионах

Путин поручил создать механизм выделения земли гражданам в новых регионах - 30.05.2025, ПРАЙМ

Путин поручил создать механизм выделения земли гражданам в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям новых регионов до 1 августа принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T20:43+0300

2025-05-30T20:43+0300

2025-05-30T20:43+0300

экономика

владимир путин

новые регионы

земельные участки

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям новых регионов до 1 августа принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их собственных нужд. Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", которая состоялась 21 апреля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в целях предоставления земельных участков гражданам для собственных нужд обеспечить принятие решений об отнесении к собственности названных субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности муниципальных образований указанных субъектов Российской Федерации: земельных участков, на которых расположены садовые дома, жилые дома, гаражи граждан", - говорится в поручении. Коме того, Путин поручил обеспечить принятие решений об отнесении к собственности земельных участков, принадлежащих некоммерческим организациям и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, строительства гаражей для собственных нужд. Также Путин поручил кабмину и властям новых регионов обеспечить принятие решений об отнесении к собственности земельных участков, предоставленных гражданам до 5 октября 2022 года и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, огородничества для собственных нужд, строительства гаражей для собственных нужд.

https://1prime.ru/20250416/overchuk-856729724.html

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владимир путин, новые регионы, земельные участки