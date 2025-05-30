Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил создать механизм выделения земли гражданам в новых регионах - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/putin-858069128.html
Путин поручил создать механизм выделения земли гражданам в новых регионах
Путин поручил создать механизм выделения земли гражданам в новых регионах - 30.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил создать механизм выделения земли гражданам в новых регионах
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям новых регионов до 1 августа принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T20:43+0300
2025-05-30T20:43+0300
экономика
владимир путин
новые регионы
земельные участки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0d/857527865_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_dad1325337114fb7d8b294a6c93ac2c5.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям новых регионов до 1 августа принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их собственных нужд. Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", которая состоялась 21 апреля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в целях предоставления земельных участков гражданам для собственных нужд обеспечить принятие решений об отнесении к собственности названных субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности муниципальных образований указанных субъектов Российской Федерации: земельных участков, на которых расположены садовые дома, жилые дома, гаражи граждан", - говорится в поручении. Коме того, Путин поручил обеспечить принятие решений об отнесении к собственности земельных участков, принадлежащих некоммерческим организациям и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, строительства гаражей для собственных нужд. Также Путин поручил кабмину и властям новых регионов обеспечить принятие решений об отнесении к собственности земельных участков, предоставленных гражданам до 5 октября 2022 года и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, огородничества для собственных нужд, строительства гаражей для собственных нужд.
https://1prime.ru/20250416/overchuk-856729724.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0d/857527865_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_21d81723e91a6629e119a936e97b760e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, новые регионы, земельные участки
Экономика, Владимир Путин, новые регионы, земельные участки
20:43 30.05.2025
 
Путин поручил создать механизм выделения земли гражданам в новых регионах

Путин поручил кабмину и властям новых регионов предоставить гражданам земельные участки

© РИА Новости . Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям новых регионов до 1 августа принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их собственных нужд.
Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", которая состоялась 21 апреля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в целях предоставления земельных участков гражданам для собственных нужд обеспечить принятие решений об отнесении к собственности названных субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности муниципальных образований указанных субъектов Российской Федерации: земельных участков, на которых расположены садовые дома, жилые дома, гаражи граждан", - говорится в поручении.
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Новые регионы обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил Оверчук
16 апреля, 11:44
Коме того, Путин поручил обеспечить принятие решений об отнесении к собственности земельных участков, принадлежащих некоммерческим организациям и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, строительства гаражей для собственных нужд.
Также Путин поручил кабмину и властям новых регионов обеспечить принятие решений об отнесении к собственности земельных участков, предоставленных гражданам до 5 октября 2022 года и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, огородничества для собственных нужд, строительства гаражей для собственных нужд.
 
ЭкономикаВладимир Путинновые регионыземельные участки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала