https://1prime.ru/20250530/putin-858069300.html

Путин предложил использовать цифровые площадки для местного производства

Путин предложил использовать цифровые площадки для местного производства - 30.05.2025, ПРАЙМ

Путин предложил использовать цифровые площадки для местного производства

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов при поддержке местных производителей и продвижении их продукции использовать цифровые торговые... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T20:49+0300

2025-05-30T20:49+0300

2025-05-30T20:49+0300

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов при поддержке местных производителей и продвижении их продукции использовать цифровые торговые площадки. Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... при реализации программ по поддержке местных производителей и продвижению их продукции использовать в том числе инфраструктуру цифровых торговых площадок", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - 1 октября, ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.

https://1prime.ru/20250530/investirovanie-858069047.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия