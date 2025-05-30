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Путин предложил использовать цифровые площадки для местного производства - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин предложил использовать цифровые площадки для местного производства
Путин предложил использовать цифровые площадки для местного производства - 30.05.2025, ПРАЙМ
Путин предложил использовать цифровые площадки для местного производства
Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов при поддержке местных производителей и продвижении их продукции использовать цифровые торговые... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T20:49+0300
2025-05-30T20:49+0300
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов при поддержке местных производителей и продвижении их продукции использовать цифровые торговые площадки. Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... при реализации программ по поддержке местных производителей и продвижению их продукции использовать в том числе инфраструктуру цифровых торговых площадок", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - 1 октября, ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
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владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ
20:49 30.05.2025
 
Путин предложил использовать цифровые площадки для местного производства

Путин предложил использовать цифровые площадки при поддержке местного производства

© РИА Новости . Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов при поддержке местных производителей и продвижении их продукции использовать цифровые торговые площадки.
Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... при реализации программ по поддержке местных производителей и продвижению их продукции использовать в том числе инфраструктуру цифровых торговых площадок", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - 1 октября, ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Путин поручил дать предложения для инвестиций на муниципальном уровне
20:41
 
ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
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