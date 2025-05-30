https://1prime.ru/20250530/putin-858069417.html

Путин распорядился о гарантиях участникам СВО, желающим пойти на госслужбу

Путин распорядился о гарантиях участникам СВО, желающим пойти на госслужбу - 30.05.2025, ПРАЙМ

Путин распорядился о гарантиях участникам СВО, желающим пойти на госслужбу

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам обеспечить организацию обучения и профподготовки участников СВО, желающих поступить на госслужбу. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T20:53+0300

2025-05-30T20:53+0300

2025-05-30T20:53+0300

политика

владимир путин

россия

сво

госслужба

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам обеспечить организацию обучения и профподготовки участников СВО, желающих поступить на госслужбу. Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля. "С учетом положительного опыта Тульской области по реализации проекта "Герой 71", направленного на создание условий для личностного и профессионального роста, успешного трудоустройства и самореализации участников специальной военной операции, обеспечить организацию обучения, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации участников специальной военной операции, желающих поступить на государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации и муниципальную службу, предусмотрев необходимое финансирование", - говорится в перечне. Также глава государства поручил создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки требований к стажу."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: создать условия для поступления участников специальной военной операции на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки квалификационных требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, а также к уровню образования", - говорится в поручении.Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

https://1prime.ru/20250310/putin-855620326.html

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владимир путин, россия, сво, госслужба