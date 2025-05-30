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Путин распорядился о гарантиях участникам СВО, желающим пойти на госслужбу - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Путин распорядился о гарантиях участникам СВО, желающим пойти на госслужбу
Путин распорядился о гарантиях участникам СВО, желающим пойти на госслужбу - 30.05.2025, ПРАЙМ
Путин распорядился о гарантиях участникам СВО, желающим пойти на госслужбу
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам обеспечить организацию обучения и профподготовки участников СВО, желающих поступить на госслужбу. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T20:53+0300
2025-05-30T20:53+0300
политика
владимир путин
россия
сво
госслужба
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам обеспечить организацию обучения и профподготовки участников СВО, желающих поступить на госслужбу. Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля. "С учетом положительного опыта Тульской области по реализации проекта "Герой 71", направленного на создание условий для личностного и профессионального роста, успешного трудоустройства и самореализации участников специальной военной операции, обеспечить организацию обучения, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации участников специальной военной операции, желающих поступить на государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации и муниципальную службу, предусмотрев необходимое финансирование", - говорится в перечне. Также глава государства поручил создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки требований к стажу."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: создать условия для поступления участников специальной военной операции на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки квалификационных требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, а также к уровню образования", - говорится в поручении.Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
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владимир путин, россия, сво, госслужба
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, СВО, Госслужба
20:53 30.05.2025
 
Путин распорядился о гарантиях участникам СВО, желающим пойти на госслужбу

Путин рекомендовал обеспечить обучение участникам СВО, желающим поступить на госслужбу

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
© POOL
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам обеспечить организацию обучения и профподготовки участников СВО, желающих поступить на госслужбу.
Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля.
"С учетом положительного опыта Тульской области по реализации проекта "Герой 71", направленного на создание условий для личностного и профессионального роста, успешного трудоустройства и самореализации участников специальной военной операции, обеспечить организацию обучения, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации участников специальной военной операции, желающих поступить на государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации и муниципальную службу, предусмотрев необходимое финансирование", - говорится в перечне.
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Также глава государства поручил создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки требований к стажу.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: создать условия для поступления участников специальной военной операции на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки квалификационных требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, а также к уровню образования", - говорится в поручении.
Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
 
ПолитикаВладимир ПутинРОССИЯСВОГосслужба
 
 
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