Умеренная фиксация после ралли

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи за две сессии сделал маневр на +7%. На минимуме утра вторника было у 2667 п., а вчера на максимуме дня уже 2840 п. Вечером случилась техническая коррекция, в пятницу утром волатильно, но важный уровень поддержки на 2800 п. удерживается. Скорее всего, на этих значениях и завершится торговая неделя.А вот на следующей неделе будет очень волатильно — в понедельник ожидаются прямые переговоры в Стамбуле, а в пятницу ЦБ решит по ключевой ставке. Если будет геополитический прогресс, а регулятор даст обнадеживающий монетарный сигнал, то индекс Мосбиржи взлетит, возможно, и к 3000 п. При разочаровании вновь упадем на минимумы весны. Отдаем предпочтение именно первому варианту, не исключая даже снижение ключевой ставки уже 6 июня.В фокусе — привилегированные акции с дивидендными историями и без: сегодня последний день для покупки бумаг Татнефти под выплату 6,5%, в Транснефти-ап ждем дивиденд 190 руб., или более 14%, в префах Сургутнефтегаза дивиденд будет после 16 июля, около 16%, а вот привилегированные акции Мечела рухнули за сутки на 5% на фоне их исключения из состава бенчмарка, да и дивидендов там нет на фоне высокого долга корпорации.Рубль ударил по валютам — новые минимумы в долларе и юане за два года: ниже 78,5 и под 10,85 соответственно. Видимо, идет волна маржин-коллов у ранних покупателей валют. С начала года курсы обвалились уже до 30%. По нашим оценкам, это область дна, и в рамках лета ждем восстановление доллара в район 85–90, а юаня — в границы 11,5–12.
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи за две сессии сделал маневр на +7%. На минимуме утра вторника было у 2667 п., а вчера на максимуме дня уже 2840 п. Вечером случилась техническая коррекция, в пятницу утром волатильно, но важный уровень поддержки на 2800 п. удерживается. Скорее всего, на этих значениях и завершится торговая неделя.
А вот на следующей неделе будет очень волатильно — в понедельник ожидаются прямые переговоры в Стамбуле, а в пятницу ЦБ решит по ключевой ставке. Если будет геополитический прогресс, а регулятор даст обнадеживающий монетарный сигнал, то индекс Мосбиржи взлетит, возможно, и к 3000 п. При разочаровании вновь упадем на минимумы весны. Отдаем предпочтение именно первому варианту, не исключая даже снижение ключевой ставки уже 6 июня.
В фокусе — привилегированные акции с дивидендными историями и без: сегодня последний день для покупки бумаг Татнефти под выплату 6,5%, в Транснефти-ап ждем дивиденд 190 руб., или более 14%, в префах Сургутнефтегаза дивиденд будет после 16 июля, около 16%, а вот привилегированные акции Мечела рухнули за сутки на 5% на фоне их исключения из состава бенчмарка, да и дивидендов там нет на фоне высокого долга корпорации.
Рубль ударил по валютам — новые минимумы в долларе и юане за два года: ниже 78,5 и под 10,85 соответственно. Видимо, идет волна маржин-коллов у ранних покупателей валют. С начала года курсы обвалились уже до 30%. По нашим оценкам, это область дна, и в рамках лета ждем восстановление доллара в район 85–90, а юаня — в границы 11,5–12.
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