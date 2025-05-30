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СМИ: США и КНР обсуждают разговор глав государств для разрешения споров
СМИ: США и КНР обсуждают разговор глав государств для разрешения споров - 30.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США и КНР обсуждают разговор глав государств для разрешения споров
Администрация президента США и власти Китая ведут переговоры об организации телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и председателем... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T20:00+0300
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ВАШИНГТОН, 30 мая – ПРАЙМ. Администрация президента США и власти Китая ведут переговоры об организации телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпина для урегулирования нового витка торговых разногласий, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в Белом доме. По словам источников, в администрации США считают, что проведение такого разговора — необходимый шаг для разблокирования диалога после нового обострения отношений. Ранее в пятницу Трамп обвинил Китай в "полном нарушении" соглашения о сокращении взаимных пошлин, подчеркнув, что Вашингтон пошел на заключение этих договоренностей в целях стабилизации ситуации в китайской экономике.
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китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, мировая экономика, пошлины
Экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Мировая экономика, пошлины
СМИ: США и КНР обсуждают разговор глав государств для разрешения споров
CNN: США и КНР обсуждают разговор Трампа и Си Цзиньпина для разрешения торговых споров
ВАШИНГТОН, 30 мая – ПРАЙМ. Администрация президента США и власти Китая ведут переговоры об организации телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпина для урегулирования нового витка торговых разногласий, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в Белом доме.
По словам источников, в администрации США считают, что проведение такого разговора — необходимый шаг для разблокирования диалога после нового обострения отношений.
Ранее в пятницу Трамп обвинил Китай в "полном нарушении" соглашения о сокращении взаимных пошлин, подчеркнув, что Вашингтон пошел на заключение этих договоренностей в целях стабилизации ситуации в китайской экономике.
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