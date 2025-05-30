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СМИ: торговая война Трампа обошлась компаниям в 34 миллиарда долларов

СМИ: торговая война Трампа обошлась компаниям в 34 миллиарда долларов - 30.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: торговая война Трампа обошлась компаниям в 34 миллиарда долларов

Внешнеторговое противостояние президента США Дональда Трампа с другими странами обошлось компаниям в США и остальном мире уже более чем в 34 миллиарда долларов... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T13:25+0300

2025-05-30T13:25+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Внешнеторговое противостояние президента США Дональда Трампа с другими странами обошлось компаниям в США и остальном мире уже более чем в 34 миллиарда долларов в совокупности, и они также склоняются к более пессимистичным прогнозам относительно своей дальнейшей деятельности, передаёт агентство Reuters. "Торговая война президента Дональда Трампа обошлась компаниям более чем в 34 миллиарда долларов в виде потерянных продаж и возросших расходов, и ожидается, что эта сумма будет расти, поскольку сохраняющаяся неопределенность в отношении тарифов парализует процесс принятия решений в одних из крупнейших компаниях мира", - сообщило агентство по результатам анализа корпоративных отчетов. При этом львиная доля потерь - 33 миллиарда долларов - основана на оценках крупных торгующихся на биржах компаний. Котировки 32 из них входят в США в расчёт индекса широкого рынка S&P 500, трёх - общеевропейского индекса STOXX 600, и 21 компания входит в японский индекс Nikkei 225, сообщает агентство. Так, по меньшей мере 42 компании теперь придерживаются более скромных прогнозов на будущее, а 16 - будут их пересматривать, в том числе Apple, Ford, Porsche и Sony, говорится в материале. Экономисты отмечают, что убытки компаний скорее всего в несколько раз превысят те суммы, которые компании раскрыли, говорится в сообщении. При этом сами компании не уверены в окончательной оценке своих потерь, отмечается в материале: подавляющее большинство компаний заявляет, что из-за неустойчивого характера торговой политики Трампа дать точную оценку убытков невозможно. Трамп ещё 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, и инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Но уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.

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мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, nikkei 225, apple, ford