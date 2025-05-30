Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: биржевой регулятор США прекратил дело против криптобиржи Binance - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/reyter-858060935.html
СМИ: биржевой регулятор США прекратил дело против криптобиржи Binance
СМИ: биржевой регулятор США прекратил дело против криптобиржи Binance - 30.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: биржевой регулятор США прекратил дело против криптобиржи Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США прекратила начатое в 2023 году дело против криптовалютной биржи Binance, сообщило агентство Reuters. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T16:46+0300
2025-05-30T16:46+0300
экономика
рынок
финансы
сша
вашингтон
дональд трамп
binance
sec
https://cdnn.1prime.ru/img/82860/82/828608289_131:0:3772:2048_1920x0_80_0_0_c124dde815fbb24185ed8f968507ee0e.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США прекратила начатое в 2023 году дело против криптовалютной биржи Binance, сообщило агентство Reuters. "Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг добровольно прекратила гражданский иск против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, что свидетельствует о новом подходе регулятора к криптовалютам после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом", - сообщило агентство. Совместное соглашение о прекращении дела, подписанное юристами SEC, Binance и основателя криптобиржи Чжао Чанпэна, было подано в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, говорится в сообщении. В материале отмечается, что соглашение подписано без права возобновления, то есть регулятор не сможет снова начать это дело против биржи. Представитель SEC отказался от дополнительных комментариев агентству. В июне 2023 года SEC подала в суд на Binance и ее главу за нарушение правил торговли ценными бумагами. В ноябре 2023 года основатель Binance заключил с американским правительством сделку, предусматривавшую завершение многолетнего расследования в отношении Binance. Он покинул пост главы компании и с тех пор биржу возглавляет Ричард Тэн. В апреле 2024 года Федеральный суд американского города Сиэтла приговорил Чжао к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с денежными переводами в отсутствие соответствующих лицензий. Binance - ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.
https://1prime.ru/20250128/binance--854509469.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82860/82/828608289_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_1d0c7598aaec3176b8dce426d6c1c245.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, сша, вашингтон, дональд трамп, binance, sec
Экономика, Рынок, Финансы, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Binance, SEC
16:46 30.05.2025
 
СМИ: биржевой регулятор США прекратил дело против криптобиржи Binance

Reuters: SEC США прекратила начатое в 2023 году дело против криптовалютной биржи Binance

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США прекратила начатое в 2023 году дело против криптовалютной биржи Binance, сообщило агентство Reuters.
"Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг добровольно прекратила гражданский иск против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, что свидетельствует о новом подходе регулятора к криптовалютам после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом", - сообщило агентство.
Совместное соглашение о прекращении дела, подписанное юристами SEC, Binance и основателя криптобиржи Чжао Чанпэна, было подано в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, говорится в сообщении. В материале отмечается, что соглашение подписано без права возобновления, то есть регулятор не сможет снова начать это дело против биржи.
Представитель SEC отказался от дополнительных комментариев агентству.
В июне 2023 года SEC подала в суд на Binance и ее главу за нарушение правил торговли ценными бумагами. В ноябре 2023 года основатель Binance заключил с американским правительством сделку, предусматривавшую завершение многолетнего расследования в отношении Binance. Он покинул пост главы компании и с тех пор биржу возглавляет Ричард Тэн.
В апреле 2024 года Федеральный суд американского города Сиэтла приговорил Чжао к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с денежными переводами в отсутствие соответствующих лицензий.
Binance - ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
Во Франции передали дело против Binance отделу по борьбе с оргпреступностью
28 января, 22:33
 
ЭкономикаРынокФинансыСШАВАШИНГТОНДональд ТрампBinanceSEC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала