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СМИ: биржевой регулятор США прекратил дело против криптобиржи Binance

СМИ: биржевой регулятор США прекратил дело против криптобиржи Binance - 30.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: биржевой регулятор США прекратил дело против криптобиржи Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США прекратила начатое в 2023 году дело против криптовалютной биржи Binance, сообщило агентство Reuters. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T16:46+0300

2025-05-30T16:46+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США прекратила начатое в 2023 году дело против криптовалютной биржи Binance, сообщило агентство Reuters. "Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг добровольно прекратила гражданский иск против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, что свидетельствует о новом подходе регулятора к криптовалютам после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом", - сообщило агентство. Совместное соглашение о прекращении дела, подписанное юристами SEC, Binance и основателя криптобиржи Чжао Чанпэна, было подано в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, говорится в сообщении. В материале отмечается, что соглашение подписано без права возобновления, то есть регулятор не сможет снова начать это дело против биржи. Представитель SEC отказался от дополнительных комментариев агентству. В июне 2023 года SEC подала в суд на Binance и ее главу за нарушение правил торговли ценными бумагами. В ноябре 2023 года основатель Binance заключил с американским правительством сделку, предусматривавшую завершение многолетнего расследования в отношении Binance. Он покинул пост главы компании и с тех пор биржу возглавляет Ричард Тэн. В апреле 2024 года Федеральный суд американского города Сиэтла приговорил Чжао к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с денежными переводами в отсутствие соответствующих лицензий. Binance - ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.

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рынок, финансы, сша, вашингтон, дональд трамп, binance, sec