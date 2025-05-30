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Экс-топ-менеджер ГК "Росатом" осужден на 12 лет со штрафом 100 млн рублей

Экс-топ-менеджер ГК "Росатом" осужден на 12 лет со штрафом 100 млн рублей - 30.05.2025, ПРАЙМ

Экс-топ-менеджер ГК "Росатом" осужден на 12 лет со штрафом 100 млн рублей

Мещанский суд Москвы осудил на 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии экс-топ-менеджера ГК "Росатом" Геннадия Сахарова за получение взятки от... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T21:22+0300

2025-05-30T21:22+0300

2025-05-30T21:22+0300

росатом

суд

коррупция

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы осудил на 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии экс-топ-менеджера ГК "Росатом" Геннадия Сахарова за получение взятки от генерального директора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе при реализации контрактов, которые были заключены с подведомственными ГК "Росатом" организациями. "Приговором Мещанского районного суда города Москвы Сахаров Геннадий Станиславович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в суде. Суд также отправил под стражу второго фигуранта Элгуджи Кокосадзе в колонию строгого режима на сроком на восемь лет. Его взяли под стражу в зале суда. Обоим подсудимым был назначен штраф в трёхкратном размере от суммы взятки - каждому около 100 миллионов рублей. По версии следствия, Сахаров получил взятку в размере более 30 миллионов рублей от Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями (часть 6 статьи 290 УК РФ). Сахаров занимал пост директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала 2024 года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения. Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу в ноябре 2024 года. Кокосадзе был признан виновным в даче взятки должностному лицу организованной группой в крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Он признал вину еще до начала процесса и находился под подпиской о невыезде.

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росатом, суд, коррупция