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В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии - 30.05.2025, ПРАЙМ
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В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии
В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии - 30.05.2025, ПРАЙМ
В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии
Штрафы для компаний, которые отказываются обслуживать клиентов без биометрических данных, вступили в силу в России с 30 мая. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T00:21+0300
2025-05-30T00:21+0300
финансы
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Штрафы для компаний, которые отказываются обслуживать клиентов без биометрических данных, вступили в силу в России с 30 мая. Согласно соответствующему федеральному закону, изменения вносятся в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. Компании привлекаются к административной ответственности в том случае, если они отказываются заключать, исполнять, изменять или расторгать договор потребителем, который отказался от прохождения идентификации или аутентификации с использованием биометрии. Для должностных лиц размер штрафа за это правонарушение варьируется от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.        
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40
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финансы, бизнес, россия, москва
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
00:21 30.05.2025
 
В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии

В России ввели штрафы для компаний, отказывающихся обслуживать клиентов без биометрии

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Штрафы для компаний, которые отказываются обслуживать клиентов без биометрических данных, вступили в силу в России с 30 мая.
Согласно соответствующему федеральному закону, изменения вносятся в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. Компании привлекаются к административной ответственности в том случае, если они отказываются заключать, исполнять, изменять или расторгать договор потребителем, который отказался от прохождения идентификации или аутентификации с использованием биометрии.
Для должностных лиц размер штрафа за это правонарушение варьируется от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
 
 
 
 
 
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