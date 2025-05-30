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В России вводятся новые штрафы за утечки персональных данных

В России вводятся новые штрафы за утечки персональных данных - 30.05.2025, ПРАЙМ

В России вводятся новые штрафы за утечки персональных данных

Новые штрафы за утечки персональных данных, а также незаконную обработку данных клиентов компаний начинают действовать в России. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T00:33+0300

2025-05-30T00:33+0300

2025-05-30T00:33+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Новые штрафы за утечки персональных данных, а также незаконную обработку данных клиентов компаний начинают действовать в России. Согласно вступившему в силу закону, с 30 мая за незаконное распространение от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов персональных данных или от 10 тысяч до 100 тысяч их идентификаторов устанавливаются штрафы: для граждан – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц − от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юридических лиц − от 3 миллионов до 5 миллионов рублей. За массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более 1 миллиона идентификаторов) штрафы вырастают до 400 тысяч для граждан, до 600 тысяч для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для юрлиц. В случае повторных нарушений штрафы составят до 600 тысяч рублей для граждан и до 1,2 миллиона рублей для должностных лиц, а для юридических лиц − от 1% до 3% совокупного размера суммы выручки компании за календарный год. Предусмотрено снижение наказания для компаний, ежегодные расходы на обеспечение информационной безопасности которых составляют не менее 1% годовой выручки, для них максимальный штраф составит 50 миллионов рублей. Принятым законом также увеличиваются штрафы за незаконную обработку данных: в случае повторного нарушения предлагается установить штрафы для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - до 200 тысяч, для юрлиц - до 500 тысяч рублей. Также вводятся штрафы до 2 миллионов рублей за обработку биометрических персональных данных в информационных системах госорганов без аккредитации. За действия оператора, повлекшие передачу биометрических персональных данных, устанавливается штраф на сумму до 20 миллионов рублей. Непринятие мер по обеспечению безопасности биометрических персональных данных при их обработке будет наказываться штрафом до 1,5 миллиона рублей.

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технологии, финансы, москва