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Россия поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Россия поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов
Россия поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов - 30.05.2025, ПРАЙМ
Россия поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов
Россия в январе-апреле текущего года поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T05:17+0300
2025-05-30T05:17+0300
энергетика
экономика
россия
грузия
москва
германия
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле текущего года поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Грузинские компании за первые четыре месяца 2025 года увеличили ввоз российского пива на 13%. В абсолютном выражении поставки также подросли на 13% и составили 804,5 тонны. Оба показателя стали максимальными, обновив прошлогодний рекорд в 709 тонн на 606 тысяч долларов. В результате Россия осталась вторым основным поставщиком пива на грузинский рынок. Главным экспортером традиционно была Германия, чьи продажи выросли на 30% в абсолютном выражении и составили 1,35 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Турция, хотя ее экспорт сократился до 527 тонн с 561 тонны. Грузия в целом за январь-апрель увеличила импорт пива на 13% - до 4,3 тысячи тонн, а стоимость этих закупок достигла 4,7 миллиона долларов против 4,4 миллиона годом ранее.
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Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ
05:17 30.05.2025
 
Россия поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов

Россия в январе-апреле поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле текущего года поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы.
Грузинские компании за первые четыре месяца 2025 года увеличили ввоз российского пива на 13%. В абсолютном выражении поставки также подросли на 13% и составили 804,5 тонны. Оба показателя стали максимальными, обновив прошлогодний рекорд в 709 тонн на 606 тысяч долларов.
В результате Россия осталась вторым основным поставщиком пива на грузинский рынок. Главным экспортером традиционно была Германия, чьи продажи выросли на 30% в абсолютном выражении и составили 1,35 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Турция, хотя ее экспорт сократился до 527 тонн с 561 тонны.
Грузия в целом за январь-апрель увеличила импорт пива на 13% - до 4,3 тысячи тонн, а стоимость этих закупок достигла 4,7 миллиона долларов против 4,4 миллиона годом ранее.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯГРУЗИЯМОСКВАГЕРМАНИЯ
 
 
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