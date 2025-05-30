https://1prime.ru/20250530/rossija-858041058.html

Россия поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов

Россия поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов - 30.05.2025, ПРАЙМ

Россия поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов

Россия в январе-апреле текущего года поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T05:17+0300

2025-05-30T05:17+0300

2025-05-30T05:17+0300

энергетика

экономика

россия

грузия

москва

германия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858041058.jpg?1748571431

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле текущего года поставила в Грузию пива на рекордные 685 тысяч долларов, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Грузинские компании за первые четыре месяца 2025 года увеличили ввоз российского пива на 13%. В абсолютном выражении поставки также подросли на 13% и составили 804,5 тонны. Оба показателя стали максимальными, обновив прошлогодний рекорд в 709 тонн на 606 тысяч долларов. В результате Россия осталась вторым основным поставщиком пива на грузинский рынок. Главным экспортером традиционно была Германия, чьи продажи выросли на 30% в абсолютном выражении и составили 1,35 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Турция, хотя ее экспорт сократился до 527 тонн с 561 тонны. Грузия в целом за январь-апрель увеличила импорт пива на 13% - до 4,3 тысячи тонн, а стоимость этих закупок достигла 4,7 миллиона долларов против 4,4 миллиона годом ранее.

грузия

москва

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, грузия, москва, германия