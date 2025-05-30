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Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая

Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая - 30.05.2025, ПРАЙМ

Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая

Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая, в 2024 году товарооборот достиг почти 245 миллиардов долларов, при этом две страны... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T06:44+0300

2025-05-30T06:44+0300

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ПЕКИН, 30 мая – ПРАЙМ. Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая, в 2024 году товарооборот достиг почти 245 миллиардов долларов, при этом две страны осуществляют или готовят к реализации свыше 80 приоритетных двусторонних проектов на 200 миллиардов долларов, заявил в пятницу посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Руководством двух стран поставлены амбициозные задачи по дальнейшему наращиванию двустороннего практического сотрудничества, в том числе по обеспечению к 2030 году существенного, качественного продвижения взаимной торговли и инвестиций", - заявил Моргулов на открытии десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он отметил, что Китай уже на протяжении 15 лет является первым торговым партнером России. "А наша страна занимает пятое место в списке его внешнеторговых контрагентов, в 2024 году двусторонний товарооборот побил очередной рекорд, составив без малого 245 миллиардов долларов", - сказал дипломат. Посол указал, что в последние годы предпринимаются планомерные скоординированные усилия по переводу межгосударственных расчетов в национальные валюты, активно развивается инвестиционное сотрудничество, осуществляются или готовятся к реализации свыше 80 приоритетных российско-китайских проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов в таких областях, как промышленное производство, транспорт, логистика, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых. "Рассчитываем, что дальнейшему росту совокупного объема встречных капиталовложений будет способствовать подписанное в ходе майского саммита обновленное межправсоглашение об их поощрении и взаимной защите", - добавил Моргулов. Десятая международная конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" Российского совета по международным делам и Китайской академии общественных наук проходит в Пекине 29-30 мая. Конференция этого года приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и созданию ООН.

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