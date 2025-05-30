https://1prime.ru/20250530/rossija-858041637.html
Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая
Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая - 30.05.2025, ПРАЙМ
Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая
Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая, в 2024 году товарооборот достиг почти 245 миллиардов долларов, при этом две страны... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T06:44+0300
2025-05-30T06:44+0300
2025-05-30T06:44+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
рф
кнр
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858041637.jpg?1748576687
ПЕКИН, 30 мая – ПРАЙМ. Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая, в 2024 году товарооборот достиг почти 245 миллиардов долларов, при этом две страны осуществляют или готовят к реализации свыше 80 приоритетных двусторонних проектов на 200 миллиардов долларов, заявил в пятницу посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Руководством двух стран поставлены амбициозные задачи по дальнейшему наращиванию двустороннего практического сотрудничества, в том числе по обеспечению к 2030 году существенного, качественного продвижения взаимной торговли и инвестиций", - заявил Моргулов на открытии десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Он отметил, что Китай уже на протяжении 15 лет является первым торговым партнером России. "А наша страна занимает пятое место в списке его внешнеторговых контрагентов, в 2024 году двусторонний товарооборот побил очередной рекорд, составив без малого 245 миллиардов долларов", - сказал дипломат.
Посол указал, что в последние годы предпринимаются планомерные скоординированные усилия по переводу межгосударственных расчетов в национальные валюты, активно развивается инвестиционное сотрудничество, осуществляются или готовятся к реализации свыше 80 приоритетных российско-китайских проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов в таких областях, как промышленное производство, транспорт, логистика, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых.
"Рассчитываем, что дальнейшему росту совокупного объема встречных капиталовложений будет способствовать подписанное в ходе майского саммита обновленное межправсоглашение об их поощрении и взаимной защите", - добавил Моргулов.
Десятая международная конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" Российского совета по международным делам и Китайской академии общественных наук проходит в Пекине 29-30 мая. Конференция этого года приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и созданию ООН.
китай
рф
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, рф, кнр, оон
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, КНР, ООН
Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая
Посол Моргулов: Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая
ПЕКИН, 30 мая – ПРАЙМ. Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая, в 2024 году товарооборот достиг почти 245 миллиардов долларов, при этом две страны осуществляют или готовят к реализации свыше 80 приоритетных двусторонних проектов на 200 миллиардов долларов, заявил в пятницу посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Руководством двух стран поставлены амбициозные задачи по дальнейшему наращиванию двустороннего практического сотрудничества, в том числе по обеспечению к 2030 году существенного, качественного продвижения взаимной торговли и инвестиций", - заявил Моргулов на открытии десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Он отметил, что Китай уже на протяжении 15 лет является первым торговым партнером России. "А наша страна занимает пятое место в списке его внешнеторговых контрагентов, в 2024 году двусторонний товарооборот побил очередной рекорд, составив без малого 245 миллиардов долларов", - сказал дипломат.
Посол указал, что в последние годы предпринимаются планомерные скоординированные усилия по переводу межгосударственных расчетов в национальные валюты, активно развивается инвестиционное сотрудничество, осуществляются или готовятся к реализации свыше 80 приоритетных российско-китайских проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов в таких областях, как промышленное производство, транспорт, логистика, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых.
"Рассчитываем, что дальнейшему росту совокупного объема встречных капиталовложений будет способствовать подписанное в ходе майского саммита обновленное межправсоглашение об их поощрении и взаимной защите", - добавил Моргулов.
Десятая международная конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" Российского совета по международным делам и Китайской академии общественных наук проходит в Пекине 29-30 мая. Конференция этого года приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и созданию ООН.