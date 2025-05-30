https://1prime.ru/20250530/rostekh-858058478.html

"Ростех" приветствовал усилия США по снятию санкций с Чемезова

"Ростех" приветствовал усилия США по снятию санкций с Чемезова - 30.05.2025, ПРАЙМ

"Ростех" приветствовал усилия США по снятию санкций с Чемезова

"Ростех" приветствует усилия США по снятию американских санкций с главы госкорпорации Сергея Чемезова, это позволит восстановить ранее приостановленное... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T16:07+0300

2025-05-30T16:07+0300

2025-05-30T16:07+0300

россия

сша

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. "Ростех" приветствует усилия США по снятию американских санкций с главы госкорпорации Сергея Чемезова, это позволит восстановить ранее приостановленное сотрудничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Мы видели документы, не можем комментировать процессуальные действия, которые инициированы не нами. В целом мы приветствуем факт того, что американская сторона предпринимает усилия по снятию ограничений. Возможно, это позволит продолжить бизнес-диалог, который был приостановлен", - сказал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250525/rostekh-857895938.html

сша

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россия, сша, сергей чемезов, ростех