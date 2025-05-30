https://1prime.ru/20250530/rubl-858066908.html
ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином
ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином - 30.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином
Основная разница между цифровым рублем и стейблкоином заключается в том, что цифровой рубль является официальным платежным средством, а стейблкоин - это... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T19:10+0300
2025-05-30T19:10+0300
2025-05-30T19:10+0300
экономика
финансы
россия
эльвира набиуллина
антон силуанов
цифровой рубль
стейблкоин
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Основная разница между цифровым рублем и стейблкоином заключается в том, что цифровой рубль является официальным платежным средством, а стейблкоин - это криптоактив, который "не является деньгами", разъяснил Банк России в своем Telegram-канале. "Сейчас обрисуем принципиальную разницу. Цифровой рубль - это деньги, официальное платежное средство, цифровая форма российской национальной валюты, которая выпускается Банком России. Стейблкойн - выпускаемый любым лицом криптоактив, который в криптоиндустрии используется для расчетов вместе с криптовалютами, но не является деньгами, это денежный суррогат", - говорится в сообщении. Регулятор также поясняет, что стейблкойны представляют собой класс цифровых (виртуальных) активов, отличительной чертой которых является привязка их стоимости к стоимости какого-либо актива или корзины активов. "Стейблкойны привязаны к денежной единице (в большинстве случаев к доллару США), однако они также могут быть привязаны к иным активам (золото, иные биржевые товары, криптовалюты, другие активы) или их корзине", - также отмечается в сообщении. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями у каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем - возможно, в конце текущего года или в следующем.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, антон силуанов, цифровой рубль, стейблкоин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, цифровой рубль, стейблкоин
ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином
Банк России объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Основная разница между цифровым рублем и стейблкоином заключается в том, что цифровой рубль является официальным платежным средством, а стейблкоин - это криптоактив, который "не является деньгами", разъяснил Банк России в своем Telegram-канале.
"Сейчас обрисуем принципиальную разницу. Цифровой рубль - это деньги, официальное платежное средство, цифровая форма российской национальной валюты, которая выпускается Банком России. Стейблкойн - выпускаемый любым лицом криптоактив, который в криптоиндустрии используется для расчетов вместе с криптовалютами, но не является деньгами, это денежный суррогат", - говорится в сообщении.
Регулятор также поясняет, что стейблкойны представляют собой класс цифровых (виртуальных) активов, отличительной чертой которых является привязка их стоимости к стоимости какого-либо актива или корзины активов.
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"Стейблкойны привязаны к денежной единице (в большинстве случаев к доллару США), однако они также могут быть привязаны к иным активам (золото, иные биржевые товары, криптовалюты, другие активы) или их корзине", - также отмечается в сообщении.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года.
Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями у каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем - возможно, в конце текущего года или в следующем.