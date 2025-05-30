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Российский рынок акций перешел к росту на новостях по переговорам

Российский рынок акций перешел к росту на новостях по переговорам - 30.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к росту на новостях по переговорам

Российский рынок акций перешел к росту после ряда положительных сигналов относительно переговорного процесса России и Украины, следует из данных торгов. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T12:57+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту после ряда положительных сигналов относительно переговорного процесса России и Украины, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 12.53 мск растет на 0,47%, до 2 823,25 пункта. До появления новостей он снижался примерно на 0,4%. Рынок развернулся после того, как глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция ведет консультации с Киевом по переговорам 2 июня в Стамбуле, о готовности к которым заявляла Россия. Анкара, по его словам, рассчитывает на согласование в Стамбуле технических деталей по урегулированию, после чего можно будет говорить о саммите лидеров. Немногим ранее украинская сторона в лице главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заявила о готовности посетить встречу с Россией на следующей неделе.

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рынок, торги, акции, турция, стамбул, владимир зеленский, мосбиржа, мид