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Российский рынок акций вырос четвертый день подряд на геополитике - 30.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250530/rynok-858067716.html
Российский рынок акций вырос четвертый день подряд на геополитике
Российский рынок акций вырос четвертый день подряд на геополитике - 30.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос четвертый день подряд на геополитике
Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы вырос четвертую сессию подряд, оставшись выше 2800 пунктов по главному индексу на фоне геополитических... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T19:56+0300
2025-05-30T19:56+0300
экономика
россия
рынок
елена кожухова
мосбиржа
ртс
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы вырос четвертую сессию подряд, оставшись выше 2800 пунктов по главному индексу на фоне геополитических ожиданий, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,67% - до 2828,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,29%, до 1195,2 пункта, долларовый РТС - на 0,52%, до 1133,52 пункта. За май индекс Мосбиржи упал на 3,07%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,94%, РТС поднялся на 0,47%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК НА ПОДЪЕМЕ Российский рынок акций в основную сессию пятницы продолжил повышаться - четвертую торговую сессию подряд и в итоге превысил ключевой уровень 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. "Рост проходил в преддверии очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, намеченного на 2 июня. Дополнительную поддержку могли оказывать ожидания смягчения риторики Банка России в следующую пятницу. Заседание ЦБ станет ключевым событием на следующей неделе, в базовом сценарии ожидается сохранение ставки и смягчение сигнала", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Ростелекома" (+3,7%), "Аэрофлота" (+3,1%), АФК "Система" (+2,7%), ПИКа (+2,5%). Упали в цене бумаги ВТБ (-0,3%), "Позитива" (-0,1%), "Селигдара" (-0,1%). Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 1,5% - до 62,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Рынок с надеждой смотрит на активизацию процесса урегулирования украинского конфликта – второй раунд переговоров России и Украины, как ожидается, пройдет в понедельник в Стамбуле, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Однако с этим же событием связана и некоторая нервозность в настроениях, ведь ожидания могут снова оказаться завышенными. Поэтому предстоящая неделя может выдаться волатильной. В ее начале инвесторы будут отыгрывать вести со стамбульских переговоров, а после – ждать пятницы, когда ЦБ РФ решит судьбу ключевой ставки. Прогноз по индексу на 2 июня - 2775-2925 пунктов", - говорит он. Судя по всему, второй раунд прямых переговоров с Украиной 2 июня все же состоится, что позволяет участникам поддерживать умеренный оптимизм, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Кроме того, на заседании в следующую пятницу ЦБ РФ может, как минимум, смягчить сигнал в отношении монетарной политики", - добавляет она, говоря о факторах динамики российского рынка акций.
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россия, рынок, елена кожухова, мосбиржа, ртс
Экономика, РОССИЯ, Рынок, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС
19:56 30.05.2025
 
Российский рынок акций вырос четвертый день подряд на геополитике

Российский рынок акций вырос четвертый день подряд на геополитических ожиданиях

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы вырос четвертую сессию подряд, оставшись выше 2800 пунктов по главному индексу на фоне геополитических ожиданий, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,67% - до 2828,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,29%, до 1195,2 пункта, долларовый РТС - на 0,52%, до 1133,52 пункта.
За май индекс Мосбиржи упал на 3,07%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,94%, РТС поднялся на 0,47%.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Российский рынок акций упал на 3,07% за май
19:03
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
РЫНОК НА ПОДЪЕМЕ
Российский рынок акций в основную сессию пятницы продолжил повышаться - четвертую торговую сессию подряд и в итоге превысил ключевой уровень 2800 пунктов по индексу Мосбиржи.
"Рост проходил в преддверии очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, намеченного на 2 июня. Дополнительную поддержку могли оказывать ожидания смягчения риторики Банка России в следующую пятницу. Заседание ЦБ станет ключевым событием на следующей неделе, в базовом сценарии ожидается сохранение ставки и смягчение сигнала", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Ростелекома" (+3,7%), "Аэрофлота" (+3,1%), АФК "Система" (+2,7%), ПИКа (+2,5%). Упали в цене бумаги ВТБ (-0,3%), "Позитива" (-0,1%), "Селигдара" (-0,1%).
Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 1,5% - до 62,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,4 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Рынок с надеждой смотрит на активизацию процесса урегулирования украинского конфликта – второй раунд переговоров России и Украины, как ожидается, пройдет в понедельник в Стамбуле, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Однако с этим же событием связана и некоторая нервозность в настроениях, ведь ожидания могут снова оказаться завышенными. Поэтому предстоящая неделя может выдаться волатильной. В ее начале инвесторы будут отыгрывать вести со стамбульских переговоров, а после – ждать пятницы, когда ЦБ РФ решит судьбу ключевой ставки. Прогноз по индексу на 2 июня - 2775-2925 пунктов", - говорит он.
Судя по всему, второй раунд прямых переговоров с Украиной 2 июня все же состоится, что позволяет участникам поддерживать умеренный оптимизм, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Кроме того, на заседании в следующую пятницу ЦБ РФ может, как минимум, смягчить сигнал в отношении монетарной политики", - добавляет она, говоря о факторах динамики российского рынка акций.
 
ЭкономикаРОССИЯРынокЕлена КожуховаМосбиржаРТС
 
 
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