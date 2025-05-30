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Спрогнозирована динамика российского рынка акций и рубля в июне

Спрогнозирована динамика российского рынка акций и рубля в июне - 30.05.2025, ПРАЙМ

Спрогнозирована динамика российского рынка акций и рубля в июне

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующий месяц и незначительного ослабления рубля к юаню, доллару и... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T22:38+0300

2025-05-30T22:38+0300

2025-05-30T22:38+0300

экономика

мосбиржа

"бкс мир инвестиций"

ик "велес капитал"

михаил зельцер

валентина савенкова

владимир чернов

рынок

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующий месяц и незначительного ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за июнь на 0,1% до 2833 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом повысится на 1 доллар, до 63,7 доллара за баррель, курс евро на форексе - на 1 цент, до 1,1438 доллара, инфляция за июнь составит 0,34%, а золото подорожает на 80 долларов за тройскую унцию – до 3375 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за июнь вырастет на 8 копеек и составит 10,98 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 38 копеек, до 79 рубля, евро – на 56 копеек, до 89,81 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА Геополитика и развитие переговорного процесса между Россией и Украиной, а также курс рубля будут главными драйверами рынка в июне, считает Иван Ефанов из "Цифра брокер". "В начале июня будет очень волатильно, и именно в первую неделю лета и определится среднесрочная траектория рынка: 2 июня ожидается второй раунд прямых переговоров в Стамбуле, а 6 июня — заседание ЦБ по ставке. Вряд ли стоит ожидать быстрого урегулирования конфликта, но надежды на деэскалацию в будущем сохраняются", - рассказал Михаил Зельцер из "БКС Мир Инвестиций". В пятницу ЦБ на фоне явного замедления инфляции, в том числе и за счет крепкого рубля, может-таки решиться на монетарный разворот - ожидаем первое снижение ставки на 100 базисных пунктов, отметил он. "Мосбиржа в июне планирует запустить торги расчетным фьючерсом на биткойн, который будет доступен для торговли только квалифицированным инвесторам, а представители Центробанка заявили, что вслед за внедрением торгов выходного дня не видят проблемы в том, чтобы перейти на "форексный" режим торговли 24/7, если это будет востребовано конечным пользователем", - комментирует Валентина Савенкова из ИК "Велес Капитал". "Давление на рынок могут оказать геополитические новости и слабость рынка энергоносителей, где мы видим риски отката нефти марки Brent к нижней границе диапазона 60-65 долларов за баррель. В такой ситуации инвесторы будут сокращать аллокацию на российские акции, снижая риски по портфелю", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "В самом начале месяца, 2 июня, состоится встреча делегаций России и Украины в Стамбуле, от исхода которой будет зависеть, в каком направлении будет двигаться российский фондовый рынок. По словам представителей администрации президента США, он будет принимать решение в отношении санкций против РФ именно по результатам этой встречи", - добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. РУБЛЬ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕ Банк России на заседании 6 июня будет выбирать между снижением ключевой ставки с сохранением нейтрального сигнала и сохранением ставки со значимым смягчением сигнала, и скорее всего, выберет первый вариант, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Жесткая денежно-кредитная политика поддержит рубль, однако постепенное восстановление импорта и сигнал о скором снижении ставки будут постепенно усиливать давление на российскую валюту", - добавляет он. В случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки российский рубль начнет дешеветь, так как все заимствования в нем станут дешевле, то есть фактически сами деньги и станут дешевле, говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Если на снижение ставки только намекнут, то ослабление рубля ограничится небольшим спекулятивным снижением", - добавляет он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ При позитивных сигналах с внешнего контура и от финансовых властей индекс Мосбиржи может взлететь, и 3000 пунктов не удивят, а при обострении ситуации и затягивании со смягчением ДКП бенчмарк вновь прольется на минимумы весны, рассказал Зельцер из "БКС Мир Инвестиций". "Июньское заседание ЦБ вряд ли добавит рынку драйверов как для роста, так и для падения, в связи с тем, что отсутствие динамики ставки на ближайшем заседании уже заложено в рыночные цены", - комментирует Савенкова из ИК "Велес Капитал".

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мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ик "велес капитал", михаил зельцер, валентина савенкова, владимир чернов, рынок