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Спрогнозирована динамика российского рынка акций и рубля в июне
Спрогнозирована динамика российского рынка акций и рубля в июне - 30.05.2025, ПРАЙМ
Спрогнозирована динамика российского рынка акций и рубля в июне
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующий месяц и незначительного ослабления рубля к юаню, доллару и... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T22:38+0300
2025-05-30T22:38+0300
2025-05-30T22:38+0300
экономика
мосбиржа
"бкс мир инвестиций"
ик "велес капитал"
михаил зельцер
валентина савенкова
владимир чернов
рынок
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующий месяц и незначительного ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за июнь на 0,1% до 2833 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом повысится на 1 доллар, до 63,7 доллара за баррель, курс евро на форексе - на 1 цент, до 1,1438 доллара, инфляция за июнь составит 0,34%, а золото подорожает на 80 долларов за тройскую унцию – до 3375 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за июнь вырастет на 8 копеек и составит 10,98 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 38 копеек, до 79 рубля, евро – на 56 копеек, до 89,81 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА Геополитика и развитие переговорного процесса между Россией и Украиной, а также курс рубля будут главными драйверами рынка в июне, считает Иван Ефанов из "Цифра брокер". "В начале июня будет очень волатильно, и именно в первую неделю лета и определится среднесрочная траектория рынка: 2 июня ожидается второй раунд прямых переговоров в Стамбуле, а 6 июня — заседание ЦБ по ставке. Вряд ли стоит ожидать быстрого урегулирования конфликта, но надежды на деэскалацию в будущем сохраняются", - рассказал Михаил Зельцер из "БКС Мир Инвестиций". В пятницу ЦБ на фоне явного замедления инфляции, в том числе и за счет крепкого рубля, может-таки решиться на монетарный разворот - ожидаем первое снижение ставки на 100 базисных пунктов, отметил он. "Мосбиржа в июне планирует запустить торги расчетным фьючерсом на биткойн, который будет доступен для торговли только квалифицированным инвесторам, а представители Центробанка заявили, что вслед за внедрением торгов выходного дня не видят проблемы в том, чтобы перейти на "форексный" режим торговли 24/7, если это будет востребовано конечным пользователем", - комментирует Валентина Савенкова из ИК "Велес Капитал". "Давление на рынок могут оказать геополитические новости и слабость рынка энергоносителей, где мы видим риски отката нефти марки Brent к нижней границе диапазона 60-65 долларов за баррель. В такой ситуации инвесторы будут сокращать аллокацию на российские акции, снижая риски по портфелю", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "В самом начале месяца, 2 июня, состоится встреча делегаций России и Украины в Стамбуле, от исхода которой будет зависеть, в каком направлении будет двигаться российский фондовый рынок. По словам представителей администрации президента США, он будет принимать решение в отношении санкций против РФ именно по результатам этой встречи", - добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. РУБЛЬ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕ Банк России на заседании 6 июня будет выбирать между снижением ключевой ставки с сохранением нейтрального сигнала и сохранением ставки со значимым смягчением сигнала, и скорее всего, выберет первый вариант, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Жесткая денежно-кредитная политика поддержит рубль, однако постепенное восстановление импорта и сигнал о скором снижении ставки будут постепенно усиливать давление на российскую валюту", - добавляет он. В случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки российский рубль начнет дешеветь, так как все заимствования в нем станут дешевле, то есть фактически сами деньги и станут дешевле, говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Если на снижение ставки только намекнут, то ослабление рубля ограничится небольшим спекулятивным снижением", - добавляет он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ При позитивных сигналах с внешнего контура и от финансовых властей индекс Мосбиржи может взлететь, и 3000 пунктов не удивят, а при обострении ситуации и затягивании со смягчением ДКП бенчмарк вновь прольется на минимумы весны, рассказал Зельцер из "БКС Мир Инвестиций". "Июньское заседание ЦБ вряд ли добавит рынку драйверов как для роста, так и для падения, в связи с тем, что отсутствие динамики ставки на ближайшем заседании уже заложено в рыночные цены", - комментирует Савенкова из ИК "Велес Капитал".
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мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ик "велес капитал", михаил зельцер, валентина савенкова, владимир чернов, рынок
Экономика, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", ИК "ВЕЛЕС Капитал", Михаил Зельцер, Валентина Савенкова, Владимир Чернов, Рынок
Спрогнозирована динамика российского рынка акций и рубля в июне
Аналитики прогнозируют повышение российского рынка акций и снижение рубля за июнь
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующий месяц и незначительного ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за июнь на 0,1% до 2833 пункта.
Цена на нефть марки Brent при этом повысится на 1 доллар, до 63,7 доллара за баррель, курс евро на форексе - на 1 цент, до 1,1438 доллара, инфляция за июнь составит 0,34%, а золото подорожает на 80 долларов за тройскую унцию – до 3375 долларов, оценивают аналитики.
Российский рынок акций вырос четвертый день подряд на геополитике
Курс юаня на Мосбирже за июнь вырастет на 8 копеек и составит 10,98 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 38 копеек, до 79 рубля, евро – на 56 копеек, до 89,81 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты.
Геополитика и развитие переговорного процесса между Россией и Украиной, а также курс рубля будут главными драйверами рынка в июне, считает Иван Ефанов из "Цифра брокер".
"В начале июня будет очень волатильно, и именно в первую неделю лета и определится среднесрочная траектория рынка: 2 июня ожидается второй раунд прямых переговоров в Стамбуле, а 6 июня — заседание ЦБ по ставке. Вряд ли стоит ожидать быстрого урегулирования конфликта, но надежды на деэскалацию в будущем сохраняются", - рассказал Михаил Зельцер из "БКС Мир Инвестиций".
В пятницу ЦБ на фоне явного замедления инфляции, в том числе и за счет крепкого рубля, может-таки решиться на монетарный разворот - ожидаем первое снижение ставки на 100 базисных пунктов, отметил он.
"Мосбиржа в июне планирует запустить торги расчетным фьючерсом на биткойн, который будет доступен для торговли только квалифицированным инвесторам, а представители Центробанка заявили, что вслед за внедрением торгов выходного дня не видят проблемы в том, чтобы перейти на "форексный" режим торговли 24/7, если это будет востребовано конечным пользователем", - комментирует Валентина Савенкова из ИК "Велес Капитал".
"Давление на рынок могут оказать геополитические новости и слабость рынка энергоносителей, где мы видим риски отката нефти марки Brent к нижней границе диапазона 60-65 долларов за баррель. В такой ситуации инвесторы будут сокращать аллокацию на российские акции, снижая риски по портфелю", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ.
"В самом начале месяца, 2 июня, состоится встреча делегаций России и Украины в Стамбуле, от исхода которой будет зависеть, в каком направлении будет двигаться российский фондовый рынок. По словам представителей администрации президента США, он будет принимать решение в отношении санкций против РФ именно по результатам этой встречи", - добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
РУБЛЬ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕ
Банк России на заседании 6 июня будет выбирать между снижением ключевой ставки с сохранением нейтрального сигнала и сохранением ставки со значимым смягчением сигнала, и скорее всего, выберет первый вариант, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион", рассуждая о факторах курсообразования рубля.
"Жесткая денежно-кредитная политика поддержит рубль, однако постепенное восстановление импорта и сигнал о скором снижении ставки будут постепенно усиливать давление на российскую валюту", - добавляет он.
В случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки российский рубль начнет дешеветь, так как все заимствования в нем станут дешевле, то есть фактически сами деньги и станут дешевле, говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Если на снижение ставки только намекнут, то ослабление рубля ограничится небольшим спекулятивным снижением", - добавляет он.
При позитивных сигналах с внешнего контура и от финансовых властей индекс Мосбиржи может взлететь, и 3000 пунктов не удивят, а при обострении ситуации и затягивании со смягчением ДКП бенчмарк вновь прольется на минимумы весны, рассказал Зельцер из "БКС Мир Инвестиций".
"Июньское заседание ЦБ вряд ли добавит рынку драйверов как для роста, так и для падения, в связи с тем, что отсутствие динамики ставки на ближайшем заседании уже заложено в рыночные цены", - комментирует Савенкова из ИК "Велес Капитал".