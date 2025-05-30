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Самолет "Аэрофлота" ушел на запасной аэродром во Владивостоке - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Самолет "Аэрофлота" ушел на запасной аэродром во Владивостоке
Самолет "Аэрофлота" ушел на запасной аэродром во Владивостоке - 30.05.2025, ПРАЙМ
Самолет "Аэрофлота" ушел на запасной аэродром во Владивостоке
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в аэропорту назначения, обратный рейс задержан более... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T04:35+0300
2025-05-30T04:35+0300
бизнес
россия
владивосток
москва
хабаровск
аэрофлот
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – ПРАЙМ. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в аэропорту назначения, обратный рейс задержан более чем на три часа, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Задержан вылет рейса Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный сегодня на 8.40 (время местное) (01.40 мск). Судно, следовавшее из Москвы во Владивосток, по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту прибытия было вынуждено уйти на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что борт ушел на Хабаровск из-за тумана во Владивостоке. Самолет уже прибыл во Владивосток, сообщил собеседник агентства. Предварительное время вылета в Москву - в 12.05 (05.05 мск) пятницы. Отправления ожидают 298 пассажиров, из них 21 несовершеннолетний. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.
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бизнес, россия, владивосток, москва, хабаровск, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, МОСКВА, Хабаровск, Аэрофлот
04:35 30.05.2025
 
Самолет "Аэрофлота" ушел на запасной аэродром во Владивостоке

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – ПРАЙМ. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в аэропорту назначения, обратный рейс задержан более чем на три часа, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Задержан вылет рейса Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный сегодня на 8.40 (время местное) (01.40 мск). Судно, следовавшее из Москвы во Владивосток, по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту прибытия было вынуждено уйти на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что борт ушел на Хабаровск из-за тумана во Владивостоке. Самолет уже прибыл во Владивосток, сообщил собеседник агентства.
Предварительное время вылета в Москву - в 12.05 (05.05 мск) пятницы.
Отправления ожидают 298 пассажиров, из них 21 несовершеннолетний. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.
 
БизнесРОССИЯВладивостокМОСКВАХабаровскАэрофлот
 
 
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