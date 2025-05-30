https://1prime.ru/20250530/sibiga-858051914.html

Киев выступил за проведение переговоров с участием Трампа

Киев выступил за проведение переговоров с участием Трампа - 30.05.2025, ПРАЙМ

Киев выступил за проведение переговоров с участием Трампа

Киев выступает за проведение переговоров в более широком формате, предполагающем участие не только Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, но | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T12:56+0300

2025-05-30T12:56+0300

2025-05-30T12:56+0300

политика

россия

украина

стамбул

рф

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Киев выступает за проведение переговоров в более широком формате, предполагающем участие не только Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, но и президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. "Приступить командам к работе относительно формата, места тайминга будущей встречи на уровне... Зеленский - Путин, и, конечно, мы приветствовали бы, если эта встреча состоится в более расширенном формате - в частности, с участием президента Трампа", - сказал Сибига в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале украинского агентства УНИАН. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://1prime.ru/20250530/medvedev-858050685.html

украина

стамбул

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, стамбул, рф, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп