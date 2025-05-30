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Киев выступил за проведение переговоров с участием Трампа - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Киев выступил за проведение переговоров с участием Трампа
Киев выступил за проведение переговоров с участием Трампа - 30.05.2025, ПРАЙМ
Киев выступил за проведение переговоров с участием Трампа
Киев выступает за проведение переговоров в более широком формате, предполагающем участие не только Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, но | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T12:56+0300
2025-05-30T12:56+0300
политика
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Киев выступает за проведение переговоров в более широком формате, предполагающем участие не только Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, но и президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. "Приступить командам к работе относительно формата, места тайминга будущей встречи на уровне... Зеленский - Путин, и, конечно, мы приветствовали бы, если эта встреча состоится в более расширенном формате - в частности, с участием президента Трампа", - сказал Сибига в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале украинского агентства УНИАН. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
12:56 30.05.2025
 
Киев выступил за проведение переговоров с участием Трампа

Сибига: Киев выступает за проведение переговоров в более широком формате

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Киев выступает за проведение переговоров в более широком формате, предполагающем участие не только Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, но и президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
"Приступить командам к работе относительно формата, места тайминга будущей встречи на уровне... Зеленский - Путин, и, конечно, мы приветствовали бы, если эта встреча состоится в более расширенном формате - в частности, с участием президента Трампа", - сказал Сибига в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале украинского агентства УНИАН.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСтамбулРФВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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