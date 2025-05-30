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В Госдуму внесли проект об ограничении количества сим-карт для иностранцев
В Госдуму внесли проект об ограничении количества сим-карт для иностранцев - 30.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект об ограничении количества сим-карт для иностранцев
Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Думу законопроект, которым предлагается ограничить до одной количество телефонных сим-карт для приезжих иностранных... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T11:16+0300
2025-05-30T11:16+0300
2025-05-30T11:16+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Думу законопроект, которым предлагается ограничить до одной количество телефонных сим-карт для приезжих иностранных специалистов в России, документ доступен в думской электронной базе. Изменение предлагается внести в статью 45.1 закона "О связи". "Законопроект предлагает установить жесткое ограничение на владение иностранцами и лицами без гражданства сим-картами с целью повышения уровня безопасности и защиты национальных интересов", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что необходимость ограничения владения иностранцами не более одним абонентским номером является важным шагом к повышению уровня безопасности в стране. Как ранее рассказал Нилов, в действующей редакции закона "О связи" иностранцы и лица без гражданства могут завести в России до десяти сим-карт. По его мнению, трудовым мигрантам для звонков родным, друзьям и для связи с работодателем вполне достаточно одной симки. "Иностранные специалисты приезжают в нашу страну работать строго на срок, определенный патентом или трудовым договором. И сложно рационально объяснить необходимость наличия у каждого мигранта две, три, пять или десять сим-карт. Тем более, в нынешних условиях эффективный контроль над коммуникациями иностранных граждан - это, в первую очередь, вопрос национальной безопасности", - отмечал он. По мнению автора законопроекта, его принятие позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан.
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РОССИЯ, Бизнес, Госдума, ЛДПР, Дума
В Госдуму внесли проект об ограничении количества сим-карт для иностранцев
Депутат Нилов предложил ограничить число сим-карт для трудовых мигрантов
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Думу законопроект, которым предлагается ограничить до одной количество телефонных сим-карт для приезжих иностранных специалистов в России, документ доступен в думской электронной базе.
Изменение предлагается внести в статью 45.1 закона "О связи".
"Законопроект предлагает установить жесткое ограничение на владение иностранцами и лицами без гражданства сим-картами с целью повышения уровня безопасности и защиты национальных интересов", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что необходимость ограничения владения иностранцами не более одним абонентским номером является важным шагом к повышению уровня безопасности в стране.
Как ранее рассказал Нилов, в действующей редакции закона "О связи" иностранцы и лица без гражданства могут завести в России до десяти сим-карт. По его мнению, трудовым мигрантам для звонков родным, друзьям и для связи с работодателем вполне достаточно одной симки.
"Иностранные специалисты приезжают в нашу страну работать строго на срок, определенный патентом или трудовым договором. И сложно рационально объяснить необходимость наличия у каждого мигранта две, три, пять или десять сим-карт. Тем более, в нынешних условиях эффективный контроль над коммуникациями иностранных граждан - это, в первую очередь, вопрос национальной безопасности", - отмечал он.
По мнению автора законопроекта, его принятие позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан.
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