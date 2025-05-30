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В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб

В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб - 30.05.2025, ПРАЙМ

В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб

Теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб, предотвращен в Москве, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T16:17+0300

2025-05-30T16:17+0300

2025-05-30T16:17+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб, предотвращен в Москве, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб... В отношении фигуранта по выявленному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (часть 1 статьи 30 пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ). Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

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