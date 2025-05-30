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СМИ: США обеспокоены последствиями новых антироссийских санкций
СМИ: США обеспокоены последствиями новых антироссийских санкций - 30.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США обеспокоены последствиями новых антироссийских санкций
Власти США обеспокоены глобальными последствиями введения новых санкций против России и настороженно относятся к вторичным санкциями, которые могут навредить их | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T09:23+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Власти США обеспокоены глобальными последствиями введения новых санкций против России и настороженно относятся к вторичным санкциями, которые могут навредить их отношениям с партнерами, пишет журнал Atlantic. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Издание напоминает о существовании законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о дополнительных санкциях против России. "Но Белый дом обеспокоен мировым ростом цен на газ, если будут введены жесткие меры... Некоторые в администрации (Трампа - ред.) также настороженно относятся к вторичным санкциям, которые могут разозлить торговых партнеров США, покупающих российские энергоресурсы, в том числе Китай и Индию", - говорится в публикации. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, россия, сша, рф, дональд трамп, линдси грэм
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, Дональд Трамп, Линдси Грэм
СМИ: США обеспокоены последствиями новых антироссийских санкций
Atlantic: США обеспокоены глобальными последствиями введения новых санкций против России
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Власти США обеспокоены глобальными последствиями введения новых санкций против России и настороженно относятся к вторичным санкциями, которые могут навредить их отношениям с партнерами, пишет журнал Atlantic.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.
Издание напоминает о существовании законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о дополнительных санкциях против России. "Но Белый дом обеспокоен мировым ростом цен на газ, если будут введены жесткие меры... Некоторые в администрации (Трампа - ред.) также настороженно относятся к вторичным санкциям, которые могут разозлить торговых партнеров США, покупающих российские энергоресурсы, в том числе Китай и Индию", - говорится в публикации.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Пакет американских санкций против России готов, сообщили СМИ