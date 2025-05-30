https://1prime.ru/20250530/smi-858046990.html

СМИ: Трамп занял выжидательную позицию по антироссийским санкциям

СМИ: Трамп занял выжидательную позицию по антироссийским санкциям - 30.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп занял выжидательную позицию по антироссийским санкциям

Президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию по поводу новых антироссийских санкций, он хочет увидеть, какими будут результаты возможных переговоров... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T10:24+0300

2025-05-30T10:24+0300

2025-05-30T10:24+0300

экономика

мировая экономика

украина

стамбул

рф

дональд трамп

владимир мединский

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию по поводу новых антироссийских санкций, он хочет увидеть, какими будут результаты возможных переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 2 июня, сообщает журнал Atlantic. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. "Хотя Трамп в последние дни и говорил с помощниками о введении новых санкций против России, он хочет увидеть, что произойдет, когда представители с Украины и из России встретятся для проведения второго раунда переговоров, которые запланированы на следующей неделе в Стамбуле", - говорится в сообщении издания. По словам одного из источников, Трамп хочет сделки по урегулированию на Украине. Впрочем, его слова о том, что он может выйти из мирного процесса, следует воспринимать всерьез, подчеркнул собеседник. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://1prime.ru/20250530/tramp-858045225.html

украина

стамбул

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, стамбул, рф, дональд трамп, владимир мединский, сергей лавров