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СМИ: Трамп занял выжидательную позицию по антироссийским санкциям - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: Трамп занял выжидательную позицию по антироссийским санкциям
СМИ: Трамп занял выжидательную позицию по антироссийским санкциям - 30.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп занял выжидательную позицию по антироссийским санкциям
Президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию по поводу новых антироссийских санкций, он хочет увидеть, какими будут результаты возможных переговоров... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T10:24+0300
2025-05-30T10:24+0300
экономика
мировая экономика
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дональд трамп
владимир мединский
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию по поводу новых антироссийских санкций, он хочет увидеть, какими будут результаты возможных переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 2 июня, сообщает журнал Atlantic. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. "Хотя Трамп в последние дни и говорил с помощниками о введении новых санкций против России, он хочет увидеть, что произойдет, когда представители с Украины и из России встретятся для проведения второго раунда переговоров, которые запланированы на следующей неделе в Стамбуле", - говорится в сообщении издания. По словам одного из источников, Трамп хочет сделки по урегулированию на Украине. Впрочем, его слова о том, что он может выйти из мирного процесса, следует воспринимать всерьез, подчеркнул собеседник. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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мировая экономика, украина, стамбул, рф, дональд трамп, владимир мединский, сергей лавров
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Стамбул, РФ, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Сергей Лавров
10:24 30.05.2025
 
СМИ: Трамп занял выжидательную позицию по антироссийским санкциям

Atlantic: Трамп хочет увидеть результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию по поводу новых антироссийских санкций, он хочет увидеть, какими будут результаты возможных переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 2 июня, сообщает журнал Atlantic.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.
"Хотя Трамп в последние дни и говорил с помощниками о введении новых санкций против России, он хочет увидеть, что произойдет, когда представители с Украины и из России встретятся для проведения второго раунда переговоров, которые запланированы на следующей неделе в Стамбуле", - говорится в сообщении издания.
По словам одного из источников, Трамп хочет сделки по урегулированию на Украине. Впрочем, его слова о том, что он может выйти из мирного процесса, следует воспринимать всерьез, подчеркнул собеседник.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
"Больше мира". Politico узнало, чего на самом деле хочет Трамп от России
09:33
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАСтамбулРФДональд ТрампВладимир МединскийСергей Лавров
 
 
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