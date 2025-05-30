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В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров - 30.05.2025, ПРАЙМ
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В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров
В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров - 30.05.2025, ПРАЙМ
В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров
Сенатор Артём Шейкин обратился в Минтранс РФ с просьбой выразить позицию ведомства относительно целесообразности создания в РФ Единого федерального реестра... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T07:21+0300
2025-05-30T07:21+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Сенатор Артём Шейкин обратился в Минтранс РФ с просьбой выразить позицию ведомства относительно целесообразности создания в РФ Единого федерального реестра курьеров в целях повышения безопасности дорожного движения, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас выразить позицию относительно целесообразности создания Единого федерального реестра курьеров в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и укрепления правовых основ развития отрасли курьерских услуг в России", - написал сенатор в обращении на имя замглавы Минтранса Дмитрия Зверева. В обращении сенатор отметил, что на данный момент большой проблемой остаётся привлечение к ответственности курьеров, нарушающих ПДД, так как, по словам Шейкина, многие курьеры "действуют фактически вне рамок закона, используя личные или арендованные транспортные средства без надлежащей разрешительной документации, в том числе водительского удостоверения, необходимого в случае продвижения на мопедах". "Это создает угрозу для безопасности участников дорожного движения и третьих лиц, а также усложняет контроль за действиями курьеров со стороны государственных органов", - констатировал парламентарий. В беседе с РИА Новости Шейкин заявил, что данный реестр позволит собрать полную и достоверную информацию о каждом работнике доставки, что, по его мнению, "значительно упростит процессы идентификации, повысит прозрачность в отрасли и обеспечит полноценный контроль со стороны органов власти и правоохранительных структур". "Создание такой системы целесообразно закрепить в отдельном законе, который бы регулировал деятельность курьеров. Главное — обеспечить, чтобы это решение не обременяло бизнес, особенно малые компании и самозанятых, а стало стимулом к цивилизованному развитию сферы", - подчеркнул политик.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
07:21 30.05.2025
 
В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров

Сенатор Шейкин попросил Минтранс создать в России единый реестр курьеров

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Сенатор Артём Шейкин обратился в Минтранс РФ с просьбой выразить позицию ведомства относительно целесообразности создания в РФ Единого федерального реестра курьеров в целях повышения безопасности дорожного движения, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас выразить позицию относительно целесообразности создания Единого федерального реестра курьеров в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и укрепления правовых основ развития отрасли курьерских услуг в России", - написал сенатор в обращении на имя замглавы Минтранса Дмитрия Зверева.
В обращении сенатор отметил, что на данный момент большой проблемой остаётся привлечение к ответственности курьеров, нарушающих ПДД, так как, по словам Шейкина, многие курьеры "действуют фактически вне рамок закона, используя личные или арендованные транспортные средства без надлежащей разрешительной документации, в том числе водительского удостоверения, необходимого в случае продвижения на мопедах".
"Это создает угрозу для безопасности участников дорожного движения и третьих лиц, а также усложняет контроль за действиями курьеров со стороны государственных органов", - констатировал парламентарий.
В беседе с РИА Новости Шейкин заявил, что данный реестр позволит собрать полную и достоверную информацию о каждом работнике доставки, что, по его мнению, "значительно упростит процессы идентификации, повысит прозрачность в отрасли и обеспечит полноценный контроль со стороны органов власти и правоохранительных структур".
"Создание такой системы целесообразно закрепить в отдельном законе, который бы регулировал деятельность курьеров. Главное — обеспечить, чтобы это решение не обременяло бизнес, особенно малые компании и самозанятых, а стало стимулом к цивилизованному развитию сферы", - подчеркнул политик.
 
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