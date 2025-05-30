https://1prime.ru/20250530/sovkomflot-858048131.html
Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 30.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T10:41+0300
2025-05-30T10:41+0300
2025-05-30T10:41+0300
экономика
совкомфлот
https://cdnn.1prime.ru/img/76269/62/762696200_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_68d576cc78c7dff8e80595a2fedd6355.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Совкомфлот" дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Совкомфлот" по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении. Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.
https://1prime.ru/20250523/sovkomflot-857852127.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76269/62/762696200_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_919decfe2b52b8f9b164ddefe1b8ae47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совкомфлот
Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Совкомфлот" дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Совкомфлот" по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении.
Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.
Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в I квартале составил $393 миллиона