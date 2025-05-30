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Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 30.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250530/sovkomflot-858048131.html
Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 30.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T10:41+0300
2025-05-30T10:41+0300
экономика
совкомфлот
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Совкомфлот" дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Совкомфлот" по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении. Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.
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совкомфлот
Экономика, Совкомфлот
10:41 30.05.2025
 
Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

© Фото : ОАО "Совкомфлот"" Ледокол-снабженец "Алексей Чириков" компании ОАО "Совкомфлот"
 Ледокол-снабженец Алексей Чириков компании ОАО Совкомфлот - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© Фото : ОАО "Совкомфлот"
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Совкомфлот" дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Совкомфлот" по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении.
Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.
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