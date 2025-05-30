https://1prime.ru/20250530/sravni-857990055.html

Сравни определил финтех-лидеров 2025 года

Сравни определил финтех-лидеров 2025 года - 30.05.2025, ПРАЙМ

Сравни определил финтех-лидеров 2025 года

Финансовый маркетплейс Сравни подвел итоги своей третьей Премии, призванной отметить лидеров и новаторов в сфере финансов и страхования. Торжественная церемония | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T10:02+0300

2025-05-30T10:02+0300

2025-05-30T10:02+0300

финансы

сравни

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1d/858037894_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0ada784650f0447692f708dbc67e9eae.jpg

МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни подвел итоги своей третьей Премии, призванной отметить лидеров и новаторов в сфере финансов и страхования. Торжественная церемония награждения состоялась 29 мая 2025 года в Москве и собрала представителей крупнейших российских финтех-компаний.В 2025 году Премия Сравни была вручена в 18 номинациях, охватывающих как банковские и страховые продукты, так и технологические решения для малого и среднего бизнеса, микрофинансовые сервисы и онлайн-образование.Мероприятие прошло в концепции “Нам не параллельно”, которая отражает позицию Сравни на рынке финтеха. Компании не все равно, как будут развиваться финансовый и страховой рынки, а также, кому миллионы клиентов смогут доверить свой выбор и деньги.В 2025 году организаторы премии пересмотрели подход к формированию шорт-листа. Впервые весь процесс — от выдвижения номинантов до подведения итогов — был реализован внутри компании с участием экспертного жюри. Оценка проводилась по ряду параметров: качество и популярность продуктов и услуг, реальная, а не фантомная забота о клиентах, а также максимальная доступность и широкий ассортимент продуктов и услуг разных компаний, представленных на сайте Сравни.“Премия Сравни — это отражение динамики всей отрасли, в которой технологии, клиентский опыт и скорость запуска новых решений становятся определяющими факторами успеха”, — отметил Александр Крайник, генеральный директор Сравни.Лидеры банковского сектораВ главной номинации Банк года победу одержал Сбер — за активную работу с маркетплейсами, развитие онлайн-сделок и релевантность продуктовой линейки.Звание Технологичный банк года получил ПСБ — за высокий уровень цифровизации и эффективную интеграцию с финансовыми маркетплейсами.Альфа-Банк был признан Банком года для клиентов малого и среднего бизнеса.Победителем в номинации Технологичный банк года для клиентов малого и среднего бизнеса стал Сбер.Лучшие банковские продуктыПо результатам экспертной оценки, лучшими банковскими продуктами года были названы:● Вклад “Мой Дом” от Банка ДОМ.РФ● Кредит “Прайм Выгодный” от Совкомбанка● Дебетовая карта “Карта для жизни” от ВТБ● Кредитная карта “120 дней на максимум” от Банка УралсибЛидеры страхового рынкаВ категории Страховая компания годапобеду одержал СберСтрахование — за активную интеграцию с маркетплейсом и релевантность предлагаемых решений.АльфаСтрахование признана Технологичной страховой компанией года — за высокий уровень цифровизации и удобство онлайн-оформления.Среди страховых продуктов лучшими были признаны:● ОСАГО года — Ингосстрах● Каско года — Ренессанс страхование● Страхование ипотеки года — Росгосстрах● Страхование путешественников года — Совкомбанк СтрахованиеМикрофинансовый секторЛидером в ключевой номинации МФО года стала компания Webbankir, продемонстрировавшая лучшие условия и клиентский опыт.В номинации Технологичная МФО годапобедила А ДЕНЬГИ — за развитие цифровых инструментов и интеграцию с платформой Сравни.Номинацию Микрозайм года взяла компания Юкки — за лучший опыт оформления займов онлайн на сайте Сравни.Онлайн-образованиеВ номинации Онлайн-школа года победу одержала Нетология — за высокое качество образовательных программ, актуальность контента и востребованность у пользователей.

https://1prime.ru/20250516/sravni-857613145.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сравни, рф