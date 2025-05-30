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В США отменили финансирование проектов чистой энергетики почти на $4 млрд

В США отменили финансирование проектов чистой энергетики почти на $4 млрд - 30.05.2025, ПРАЙМ

В США отменили финансирование проектов чистой энергетики почти на $4 млрд

Минэнерго США отменило государственные гранты для ряда проектов чистой энергетики на сумму 3,7 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза ведомства. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T19:57+0300

2025-05-30T19:57+0300

2025-05-30T19:57+0300

энергетика

сша

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Минэнерго США отменило государственные гранты для ряда проектов чистой энергетики на сумму 3,7 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза ведомства. "Министр энергетики Крис Райт сегодня объявил о прекращении действия 24 контрактов, выданных Управлением проявления чистой энергетики, на сумму более 3,7 миллиарда долларов в виде финансовой помощи, предоставленной налогоплательщиками", - говорится в сообщении. Указывается, что эти проекты не смогли удовлетворить энергетические потребности населения США, не были экономически жизнеспособными и не принесли бы положительной отдачи от вложений налогоплательщиков. Из 24 отмененных грантов 16 были подписаны в период между днем президентских выборов в США и 20 января. Эти проекты в основном включают финансирование инициатив по улавливанию и хранению углерода, а также по декарбонизации, добавляется в релизе. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа делает все возможное, чтобы убедиться, что мы используем доллары налогоплательщиков для укрепления нашей национальной безопасности, обеспечения доступных и надежных источников энергии и продвижения проектов, которые приносят максимальную прибыль после инвестиций", - приводятся в сообщении слова Райта.

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