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Биржи США снижаются на опасениях новой волны тарифных рисков

Биржи США снижаются на опасениях новой волны тарифных рисков - 30.05.2025, ПРАЙМ

Биржи США снижаются на опасениях новой волны тарифных рисков

Основные фондовые индексы США готовятся завершить последний день торгов в мае снижением на опасениях усугубления ситуации вокруг американских торговых пошлин,... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T20:06+0300

2025-05-30T20:06+0300

2025-05-30T20:06+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США готовятся завершить последний день торгов в мае снижением на опасениях усугубления ситуации вокруг американских торговых пошлин, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 19.47 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,56% - до 41 977,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,53%, до 18 882,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,95%, до 5 885,92 пункта. В пятницу участники рынка могут оценивать заявление президента США Дональда Трампа о том, что Китай "полностью нарушил" торговое соглашение, которое, по его словам, было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения высоких американских пошлин. Аналитики опасаются усугубления ситуации вокруг торговых пошлин, введенных администрацией США. Агентство Блумберг описывает возможную волну тарифных рисков как рыночную поговорку "покупай в мае и уходи". "После мощного подъема акции, скорее всего, пройдут неровный отрезок в ближайшие недели из-за риска того, что администрация может попытаться провести более драматичную торговую политику", - заявил агентству Блумберг редактор журнала Stock Trader's Almanac Джеффри Хирш (Jeffrey Hirsch). Он также добавил, что трейдеры стали слишком восприимчивы к тарифной стратегии Трампа. Если же рассматривать общую динамику индексов Уолл-стрит в мае, то с начала месяца Dow Jones вырос на 3,23%, Nasdaq Composite - на 8,17%, S&P 500 - на 5,1%.

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сша, рынок, торги, дональд трамп, dow jones, nasdaq composite, мировая экономика