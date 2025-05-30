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СМИ: США хотят расширить ограничения в отношении техсектора КНР
СМИ: США хотят расширить ограничения в отношении техсектора КНР - 30.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США хотят расширить ограничения в отношении техсектора КНР
Администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить ограничения в отношения китайского технологического сектора с помощью новых правил, которые... | 30.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить ограничения в отношения китайского технологического сектора с помощью новых правил, которые позволят охватить дочерние компании фирм, находящихся под американскими ограничениями, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Администрация Трампа планирует расширить ограничения в отношении китайского технологического сектора с помощью новых правил, которые позволят охватить дочерние компании фирм, находящихся под американскими ограничениями", - говорится в публикации. По данным агентства, цель новой политики - предотвратить обход ограничений путем создания новых дочерних компаний. В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения. В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
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технологии, сша, китай, дональд трамп
Экономика, Технологии, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
СМИ: США хотят расширить ограничения в отношении техсектора КНР
Bloomberg: США планируют расширить ограничения в отношении технологического сектора КНР
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить ограничения в отношения китайского технологического сектора с помощью новых правил, которые позволят охватить дочерние компании фирм, находящихся под американскими ограничениями, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа планирует расширить ограничения в отношении китайского технологического сектора с помощью новых правил, которые позволят охватить дочерние компании фирм, находящихся под американскими ограничениями", - говорится в публикации.
По данным агентства, цель новой политики - предотвратить обход ограничений путем создания новых дочерних компаний.
Китай приостановил меры экспортного контроля для 28 компаний США
В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.