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Россия и Узбекистан упростили таможенные процедуры

Россия и Узбекистан упростили таможенные процедуры - 30.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Узбекистан упростили таможенные процедуры

Таможенные процедуры для уполномоченных экономических операторов Узбекистана и России упрощаются с 1 июня в соответствии с вступающим в силу двусторонним... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T10:40+0300

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2025-05-30T10:40+0300

экономика

россия

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узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 30 мая – ПРАЙМ. Таможенные процедуры для уполномоченных экономических операторов Узбекистана и России упрощаются с 1 июня в соответствии с вступающим в силу двусторонним соглашением, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанского государственного таможенного комитета (ГТК). "С 1 июня 2025 года вступает в силу соглашение между Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан и Федеральной таможенной службой Российской Федерации о взаимном признании уполномоченных экономических операторов", - сообщили в узбекистанском ГТК. По данным ведомства, документ предусматривает упрощенные таможенные процедуры для участников внешнеэкономической деятельности, имеющих статус уполномоченного экономического оператора на территории обеих стран. "При декларировании товаров и оформлении на таможне операции, досмотры и проверки для уполномоченных экономических операторов будут проводиться в первоочередном порядке, на минимальном уровне, исходя из требований системы управления рисками", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что это будет способствовать укреплению безопасности цепочек поставок и упрощению взаимной торговли. Двустороннее соглашение о взаимном признании уполномоченных экономических операторов было подписано 6 октября 2023 года в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию, напомнили в ГТК. Руководители таможенных служб двух стран также подписали порядок информационного обмена, направленный на полноценную реализацию данного соглашения.

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россия, бизнес, узбекистан, шавкат мирзиеев