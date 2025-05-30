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"Больше мира". Politico узнало, чего на самом деле хочет Трамп от России

"Больше мира". Politico узнало, чего на самом деле хочет Трамп от России - 30.05.2025, ПРАЙМ

"Больше мира". Politico узнало, чего на самом деле хочет Трамп от России

Президент США Дональд Трамп проявляет больший интерес к перезагрузке отношений с Россией, чем к прекращению боевых действий на Украине. Об этом пишет издание... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T09:33+0300

2025-05-30T09:33+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проявляет больший интерес к перезагрузке отношений с Россией, чем к прекращению боевых действий на Украине. Об этом пишет издание Politico."Он (Дональд Трамп — ред.) может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине", — ссылается издание на слова анонимного европейского чиновника.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее утверждал, что украинский президент Владимир Зеленский и его сторонники пытаются обмануть и сбить с толку Трампа, стремясь любой ценой вернуть США к антироссийским и русофобским позициям.На фоне информации о том, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России, агентство Reuters со ссылкой на сотрудников Белого дома сообщило, что Трамп по-прежнему надеется на развитие экономического партнерства между странами.

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дональд трамп, politico, оон, reuters, сша, украина, мировая экономика