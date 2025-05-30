https://1prime.ru/20250530/tramp-858045225.html
"Больше мира". Politico узнало, чего на самом деле хочет Трамп от России
"Больше мира". Politico узнало, чего на самом деле хочет Трамп от России - 30.05.2025, ПРАЙМ
"Больше мира". Politico узнало, чего на самом деле хочет Трамп от России
Президент США Дональд Трамп проявляет больший интерес к перезагрузке отношений с Россией, чем к прекращению боевых действий на Украине. Об этом пишет издание... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T09:33+0300
2025-05-30T09:33+0300
2025-05-30T09:38+0300
экономика
дональд трамп
politico
оон
reuters
сша
украина
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855310064_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_fa115104ecfd4077b114a0f18ea238e1.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проявляет больший интерес к перезагрузке отношений с Россией, чем к прекращению боевых действий на Украине. Об этом пишет издание Politico."Он (Дональд Трамп — ред.) может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине", — ссылается издание на слова анонимного европейского чиновника.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее утверждал, что украинский президент Владимир Зеленский и его сторонники пытаются обмануть и сбить с толку Трампа, стремясь любой ценой вернуть США к антироссийским и русофобским позициям.На фоне информации о том, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России, агентство Reuters со ссылкой на сотрудников Белого дома сообщило, что Трамп по-прежнему надеется на развитие экономического партнерства между странами.
https://1prime.ru/20250529/reuters-858022926.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855310064_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_0055315491b49cfc148735104376077a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, politico, оон, reuters, сша, украина, мировая экономика
Экономика, Дональд Трамп, Politico, ООН, Reuters, США, УКРАИНА, Мировая экономика
"Больше мира". Politico узнало, чего на самом деле хочет Трамп от России
Politico: Трамп хочет перезагрузки отношений с Россией больше мира на Украине
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп проявляет больший интерес к перезагрузке отношений с Россией, чем к прекращению боевых действий на Украине. Об этом пишет издание Politico
.
"Он (Дональд Трамп — ред.) может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине", — ссылается издание на слова анонимного европейского чиновника.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее утверждал, что украинский президент Владимир Зеленский и его сторонники пытаются обмануть и сбить с толку Трампа, стремясь любой ценой вернуть США к антироссийским и русофобским позициям.
На фоне информации о том, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России, агентство Reuters со ссылкой на сотрудников Белого дома сообщило, что Трамп по-прежнему надеется на развитие экономического партнерства между странами.
СМИ: Трамп надеется на развитие экономического партнерства с Россией