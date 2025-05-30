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"Больше мира". Politico узнало, чего на самом деле хочет Трамп от России - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Больше мира". Politico узнало, чего на самом деле хочет Трамп от России
"Больше мира". Politico узнало, чего на самом деле хочет Трамп от России - 30.05.2025, ПРАЙМ
"Больше мира". Politico узнало, чего на самом деле хочет Трамп от России
Президент США Дональд Трамп проявляет больший интерес к перезагрузке отношений с Россией, чем к прекращению боевых действий на Украине. Об этом пишет издание... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T09:33+0300
2025-05-30T09:38+0300
экономика
дональд трамп
politico
оон
reuters
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проявляет больший интерес к перезагрузке отношений с Россией, чем к прекращению боевых действий на Украине. Об этом пишет издание Politico."Он (Дональд Трамп — ред.) может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине", — ссылается издание на слова анонимного европейского чиновника.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее утверждал, что украинский президент Владимир Зеленский и его сторонники пытаются обмануть и сбить с толку Трампа, стремясь любой ценой вернуть США к антироссийским и русофобским позициям.На фоне информации о том, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России, агентство Reuters со ссылкой на сотрудников Белого дома сообщило, что Трамп по-прежнему надеется на развитие экономического партнерства между странами.
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дональд трамп, politico, оон, reuters, сша, украина, мировая экономика
Экономика, Дональд Трамп, Politico, ООН, Reuters, США, УКРАИНА, Мировая экономика
09:33 30.05.2025 (обновлено: 09:38 30.05.2025)
 
"Больше мира". Politico узнало, чего на самом деле хочет Трамп от России

Politico: Трамп хочет перезагрузки отношений с Россией больше мира на Украине

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проявляет больший интерес к перезагрузке отношений с Россией, чем к прекращению боевых действий на Украине. Об этом пишет издание Politico.
"Он (Дональд Трамп — ред.) может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине", — ссылается издание на слова анонимного европейского чиновника.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее утверждал, что украинский президент Владимир Зеленский и его сторонники пытаются обмануть и сбить с толку Трампа, стремясь любой ценой вернуть США к антироссийским и русофобским позициям.
На фоне информации о том, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России, агентство Reuters со ссылкой на сотрудников Белого дома сообщило, что Трамп по-прежнему надеется на развитие экономического партнерства между странами.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
СМИ: Трамп надеется на развитие экономического партнерства с Россией
Вчера, 13:35
 
ЭкономикаДональд ТрампPoliticoООНReutersСШАУКРАИНАМировая экономика
 
 
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