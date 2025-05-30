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Медиакомпания Трампа привлекла $2,44 млрд для пополнения биткоин-резерва

Медиакомпания Трампа привлекла $2,44 млрд для пополнения биткоин-резерва - 30.05.2025, ПРАЙМ

Медиакомпания Трампа привлекла $2,44 млрд для пополнения биткоин-резерва

Связанная с семьей президента США Дональда Трампа медиакомпания Trump Media and Technology Group (TMTG) подписала соглашения с 50 крупными институциональными... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T19:15+0300

2025-05-30T19:15+0300

2025-05-30T19:15+0300

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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Связанная с семьей президента США Дональда Трампа медиакомпания Trump Media and Technology Group (TMTG) подписала соглашения с 50 крупными институциональными инвесторами о привлечении 2,44 миллиарда долларов для формирования биткоин-резерва, говорится в обнародованном в пятницу заявлении компании. В рамках сделки TMTG разместила более 55 миллионов акций по цене 25,72 доллара за штуку и выпустила конвертируемые облигации на 1 миллиард долларов. Компания планирует стать одним из крупнейших публичных держателей биткоина в США, часть средств также пойдет на развитие проектов Truth Social и других направлений TMTG. Для хранения криптовалюты будут использоваться сервисы CryptoCom и Anchorage Digital. Дональд Трамп и его команда в последние месяцы активно продвигают идею легализации и интеграции биткоина в экономику США, позиционируя криптовалюту как часть курса на финансовую независимость страны и защиту свободы слова. Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости "разблокировать потенциал цифровых активов" и критиковал действия предыдущей, демократической администрации, ограничивавшие оборот криптовалют. В компании отмечают, что привлечение средств обеспечит TMTG финансовую гибкость и даст акционерам доступ к быстрорастущему сегменту цифровых активов.

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финансы, сша, дональд трамп, биткоин