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Медиакомпания Трампа привлекла $2,44 млрд для пополнения биткоин-резерва - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Медиакомпания Трампа привлекла $2,44 млрд для пополнения биткоин-резерва
Медиакомпания Трампа привлекла $2,44 млрд для пополнения биткоин-резерва - 30.05.2025, ПРАЙМ
Медиакомпания Трампа привлекла $2,44 млрд для пополнения биткоин-резерва
Связанная с семьей президента США Дональда Трампа медиакомпания Trump Media and Technology Group (TMTG) подписала соглашения с 50 крупными институциональными... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T19:15+0300
2025-05-30T19:15+0300
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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Связанная с семьей президента США Дональда Трампа медиакомпания Trump Media and Technology Group (TMTG) подписала соглашения с 50 крупными институциональными инвесторами о привлечении 2,44 миллиарда долларов для формирования биткоин-резерва, говорится в обнародованном в пятницу заявлении компании. В рамках сделки TMTG разместила более 55 миллионов акций по цене 25,72 доллара за штуку и выпустила конвертируемые облигации на 1 миллиард долларов. Компания планирует стать одним из крупнейших публичных держателей биткоина в США, часть средств также пойдет на развитие проектов Truth Social и других направлений TMTG. Для хранения криптовалюты будут использоваться сервисы CryptoCom и Anchorage Digital. Дональд Трамп и его команда в последние месяцы активно продвигают идею легализации и интеграции биткоина в экономику США, позиционируя криптовалюту как часть курса на финансовую независимость страны и защиту свободы слова. Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости "разблокировать потенциал цифровых активов" и критиковал действия предыдущей, демократической администрации, ограничивавшие оборот криптовалют. В компании отмечают, что привлечение средств обеспечит TMTG финансовую гибкость и даст акционерам доступ к быстрорастущему сегменту цифровых активов.
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финансы, сша, дональд трамп, биткоин
Криптовалюта, Финансы, США, Дональд Трамп, Биткоин
19:15 30.05.2025
 
Медиакомпания Трампа привлекла $2,44 млрд для пополнения биткоин-резерва

Медиакомпания Трампа TMTG привлекла $2,44 млрд для формирования биткоин-резерва

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Связанная с семьей президента США Дональда Трампа медиакомпания Trump Media and Technology Group (TMTG) подписала соглашения с 50 крупными институциональными инвесторами о привлечении 2,44 миллиарда долларов для формирования биткоин-резерва, говорится в обнародованном в пятницу заявлении компании.
В рамках сделки TMTG разместила более 55 миллионов акций по цене 25,72 доллара за штуку и выпустила конвертируемые облигации на 1 миллиард долларов. Компания планирует стать одним из крупнейших публичных держателей биткоина в США, часть средств также пойдет на развитие проектов Truth Social и других направлений TMTG. Для хранения криптовалюты будут использоваться сервисы CryptoCom и Anchorage Digital.
Дональд Трамп и его команда в последние месяцы активно продвигают идею легализации и интеграции биткоина в экономику США, позиционируя криптовалюту как часть курса на финансовую независимость страны и защиту свободы слова. Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости "разблокировать потенциал цифровых активов" и критиковал действия предыдущей, демократической администрации, ограничивавшие оборот криптовалют.
В компании отмечают, что привлечение средств обеспечит TMTG финансовую гибкость и даст акционерам доступ к быстрорастущему сегменту цифровых активов.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
В Сенате США назвали биткоин более надежным, чем облигации и золото
27 мая, 22:22
 
КриптовалютаФинансыСШАДональд ТрампБиткоин
 
 
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