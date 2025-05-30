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Трамп надеется на разговор с Си Цзиньпином для улаживания разногласий
Трамп надеется на разговор с Си Цзиньпином для улаживания разногласий - 30.05.2025, ПРАЙМ
Трамп надеется на разговор с Си Цзиньпином для улаживания разногласий
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином для урегулирования возникших между странами... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T21:34+0300
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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином для урегулирования возникших между странами торговых разногласий. "Они (Китай - ред.) нарушили значительную часть заключенного нами соглашения. Если почитать всё заявление, я был очень корректен, я помог им, потому что у них возникли серьезные проблемы из-за остановки огромного бизнеса. Но я уверен, что поговорю с председателем Си, и, надеюсь, мы сможем уладить этот вопрос. Да, соглашение было нарушено", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома. Ранее сообщалось, что в Белом доме рассматривают возможность организации телефонного разговора между лидерами США и Китая для восстановления торгового диалога между двумя странами.
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китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп, пошлины, мировая экономика
Экономика, КИТАЙ, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, пошлины, Мировая экономика
Трамп надеется на разговор с Си Цзиньпином для улаживания разногласий
Трамп заявил, что надеется на разговор с Си Цзиньпином для улаживания торговых разногласий
ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином для урегулирования возникших между странами торговых разногласий.
"Они (Китай - ред.) нарушили значительную часть заключенного нами соглашения. Если почитать всё заявление, я был очень корректен, я помог им, потому что у них возникли серьезные проблемы из-за остановки огромного бизнеса. Но я уверен, что поговорю с председателем Си, и, надеюсь, мы сможем уладить этот вопрос. Да, соглашение было нарушено", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
Ранее сообщалось, что в Белом доме рассматривают возможность организации телефонного разговора между лидерами США и Китая для восстановления торгового диалога между двумя странами.
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