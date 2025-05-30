https://1prime.ru/20250530/tramp-858071171.html

Трамп поправил репортера, назвавшего Путина упрямым

Трамп поправил репортера, назвавшего Путина упрямым - 30.05.2025, ПРАЙМ

Трамп поправил репортера, назвавшего Путина упрямым

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами поправил репортера, назвавшего российского лидера Владимира Путина "упрямым", добавив,... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T22:51+0300

2025-05-30T22:51+0300

2025-05-30T22:51+0300

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами поправил репортера, назвавшего российского лидера Владимира Путина "упрямым", добавив, что считает Владимира Зеленского "тоже очень упрямым". Старший репортер по Белому дому от телеканала Fox News Питер Дуси задал Трампу вопрос про украинское урегулирование. При этом он использовал формулировку "вам и вашей команде приходится работать с очень упрямым Владимиром Путиным". В ответ Трамп парировал словами "Зеленский тоже очень упрямый". Трамп, говоря о Путине, добавил: "Я знаю его очень хорошо, и мы с ним через многое прошли, потому что сообщения о вмешательстве России (в выборы президента США в 2016 году - ред.) оказалась полным обманом". Трамп призвал газеты New York Times и Washington Post вернуть Пулитцеровские премии, которые они получили за репортажи о якобы российском вмешательстве в американские выборы. В настоящее время в США проходит судебное разбирательство по иску Трампа к этим изданиям. Суд на этой неделе отказал совету Пулитцеровской премии в закрытии дела. Спецслужбы США на основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией перед выборами в 2016 году следили за сотрудниками штаба республиканца. Специальный прокурор Роберт Мюллер, после победы Трампа два года расследовавший "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в администрации Трампа. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма. Из документа следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведсообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Отмечалось, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между выборной кампанией Трампа и Россией. По его мнению, спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Россия неоднократно опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, которые это подтверждали бы, нет.

https://1prime.ru/20250530/peskov-858052488.html

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сша, россия, дональд трамп, владимир путин