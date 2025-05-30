https://1prime.ru/20250530/transneft-858059505.html

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I квартале снизилась на 14,9%

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I квартале снизилась на 14,9% - 30.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I квартале снизилась на 14,9%

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в прошлом квартале составила 80,3 миллиарда рублей, снизившись примерно на 14,9% по сравнению с | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T16:21+0300

2025-05-30T16:21+0300

2025-05-30T16:49+0300

энергетика

бизнес

транснефть

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в прошлом квартале составила 80,3 миллиарда рублей, снизившись примерно на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а EBITDA составила 159 миллиардов рублей, почти не изменившись в годовом выражении, следует из сообщения компании."Прибыль акционерам ПАО "Транснефть" за первый квартал 2025 года составила 80 миллиардов рублей. Изменение этого показателя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15% обусловлено ростом расходов по налогу на прибыль. С 1 января 2025 года федеральным законом ставка налога на прибыль для "Транснефти" поднята до 40% до 2030 года включительно, - пояснили в компании динамику показателя.Так, квартальная выручка "Транснефти" составила 362 миллиарда, что лишь на 2% меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года, а прибыль до налогообложения по итогам квартала выросла на 8%, до 134 миллиардов рублей.Свободный денежный поток в первом квартале оказался отрицательным на уровне - минус 10 миллиардов рублей, что связано в основном с ростом платежей по налогам, а также увеличением оттока денежных средств на финансирование капитальных вложений.Компания продолжает реализацию инвестпроектов, направленных на обеспечение надежности системы магистральных трубопроводов и сохранение качества экспортных потоков нефти. Они предусматривают увеличение товарной ёмкости резервуарных парков станций, расположенных на стратегически важных направлениях перекачки нефти, и ряд других мероприятий.Долгосрочные обязательства "Транснефти" составили 362 миллиардов рублей, сократившись с конца прошлого года на 13,7%. Краткосрочные составили 397,3 миллиарда рублей, что выше показателя на конец прошлого года на 15,6%."Операционная и финансовая деятельность группы "Транснефть" в первом квартале 2025 года проходили в условиях снижения добычи нефти российскими компаниями в рамках соглашений ОПЕК+, увеличенной налоговой нагрузки, высокой ключевой ставки Банка России, укрепления рубля, а также масштабных внешних ограничений, введенных западными странами против российского ТЭК", - резюмировали в компании."Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

https://1prime.ru/20250328/transneft-856197902.html

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бизнес, транснефть