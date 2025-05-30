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ЦБ отметил сокращение денежной базы России

ЦБ отметил сокращение денежной базы России - 30.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил сокращение денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 мая снизилась до 18,092 триллиона рублей с 18,175 триллиона на 16 мая, сообщил Банк России. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T11:11+0300

2025-05-30T11:11+0300

2025-05-30T11:11+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 мая снизилась до 18,092 триллиона рублей с 18,175 триллиона на 16 мая, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю снизился на 82,9 миллиарда рублей, или на 0,46%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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финансы, россия, рф, банк россии