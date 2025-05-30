https://1prime.ru/20250530/tsb-858049002.html
ЦБ отметил сокращение денежной базы России
ЦБ отметил сокращение денежной базы России - 30.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил сокращение денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 мая снизилась до 18,092 триллиона рублей с 18,175 триллиона на 16 мая, сообщил Банк России. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T11:11+0300
2025-05-30T11:11+0300
2025-05-30T11:11+0300
банк россии
финансы
россия
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 мая снизилась до 18,092 триллиона рублей с 18,175 триллиона на 16 мая, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю снизился на 82,9 миллиарда рублей, или на 0,46%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/20250523/rf-857853788.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_ba0c60dbc4d920b81fb858b08bcbf8ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, банк россии
Банк России, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банк России
ЦБ отметил сокращение денежной базы России
ЦБ: объем денежной базы в узком определении за неделю снизился на 0,46%.
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 мая снизилась до 18,092 триллиона рублей с 18,175 триллиона на 16 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, показатель за неделю снизился на 82,9 миллиарда рублей, или на 0,46%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ отметил увеличение денежной базы России