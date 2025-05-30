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ЦБ рассказал, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах
ЦБ рассказал, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах - 30.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах
Ограничения на снятие наличных через банкомат вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут касаться только тех случаев, когда человек пытается снять деньги под | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T12:32+0300
2025-05-30T12:32+0300
2025-05-30T12:36+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ограничения на снятие наличных через банкомат вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут касаться только тех случаев, когда человек пытается снять деньги под влиянием мошенников, сообщает Банк России в своем Telegram-канале. Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступает в России в силу с 1 июня, среди новаций - проверка банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах. Эта мера, как указывается в законе, заработает позже - с 1 сентября. "Информация об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня не соответствует действительности", - говорится в сообщении. ЦБ РФ напоминает, что закон о банках и банковской деятельности был дополнен статьей, которая обязывает банки при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества. Если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных - не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения. "За это время человек, который находится под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам. Банк России определит признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместит их на сайте", - поясняет ЦБ. Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделении обслуживающего его банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, отметили в регуляторе.
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ЦБ рассказал, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах
ЦБ: ограничения на снятие наличных через банкомат будут касаться случаев мошенничества
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ограничения на снятие наличных через банкомат вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут касаться только тех случаев, когда человек пытается снять деньги под влиянием мошенников, сообщает Банк России в своем Telegram-канале.
Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступает в России в силу с 1 июня, среди новаций - проверка банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах. Эта мера, как указывается в законе, заработает позже - с 1 сентября.
"Информация об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ напоминает, что закон о банках и банковской деятельности был дополнен статьей, которая обязывает банки при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества. Если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных - не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения.
"За это время человек, который находится под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам. Банк России определит признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместит их на сайте", - поясняет ЦБ.
Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделении обслуживающего его банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, отметили в регуляторе.
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