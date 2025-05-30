Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250530/tsb-858051173.html
ЦБ рассказал, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах
ЦБ рассказал, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах - 30.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах
Ограничения на снятие наличных через банкомат вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут касаться только тех случаев, когда человек пытается снять деньги под | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T12:32+0300
2025-05-30T12:36+0300
банк россии
финансы
банки
общество
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_cecddfbf1e701e05aa0a8a41c941241f.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ограничения на снятие наличных через банкомат вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут касаться только тех случаев, когда человек пытается снять деньги под влиянием мошенников, сообщает Банк России в своем Telegram-канале. Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступает в России в силу с 1 июня, среди новаций - проверка банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах. Эта мера, как указывается в законе, заработает позже - с 1 сентября. "Информация об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня не соответствует действительности", - говорится в сообщении. ЦБ РФ напоминает, что закон о банках и банковской деятельности был дополнен статьей, которая обязывает банки при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества. Если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных - не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения. "За это время человек, который находится под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам. Банк России определит признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместит их на сайте", - поясняет ЦБ. Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделении обслуживающего его банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, отметили в регуляторе.
https://1prime.ru/20250530/perevod-858046675.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5dedfa8fe9180055aeec7207906a406d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, общество , рф, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, Общество , РФ, Банк России
12:32 30.05.2025 (обновлено: 12:36 30.05.2025)
 
ЦБ рассказал, кого коснутся ограничения на снятие наличных в банкоматах

ЦБ: ограничения на снятие наличных через банкомат будут касаться случаев мошенничества

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ограничения на снятие наличных через банкомат вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут касаться только тех случаев, когда человек пытается снять деньги под влиянием мошенников, сообщает Банк России в своем Telegram-канале.
Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступает в России в силу с 1 июня, среди новаций - проверка банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах. Эта мера, как указывается в законе, заработает позже - с 1 сентября.
"Информация об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ напоминает, что закон о банках и банковской деятельности был дополнен статьей, которая обязывает банки при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества. Если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных - не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения.
"За это время человек, который находится под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам. Банк России определит признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместит их на сайте", - поясняет ЦБ.
Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделении обслуживающего его банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, отметили в регуляторе.
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
ЦБ ввел ограничение в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета
10:17
 
Банк РоссииФинансыБанкиОбществоРФБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала