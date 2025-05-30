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Туркмения заявила о большом значении проектов экспорта газа в Европу
Туркмения заявила о большом значении проектов экспорта газа в Европу - 30.05.2025, ПРАЙМ
Туркмения заявила о большом значении проектов экспорта газа в Европу
Ашхабад придает большое значение проектам, направленным на экспорт туркменского газа в европейском направлении, заявил в пятницу президент Туркмении Сердар... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T18:07+0300
2025-05-30T18:07+0300
2025-05-30T18:07+0300
энергетика
газ
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сердар бердымухамедов
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садыр жапаров
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АСТАНА, 30 мая – ПРАЙМ. Ашхабад придает большое значение проектам, направленным на экспорт туркменского газа в европейском направлении, заявил в пятницу президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. "Туркменистан обладает колоссальными запасами природного газа и проводит политику диверсификации его поставок на международные рынки. В этой связи мы придаем важное значение проектам, направленным на вывоз туркменского газа в европейском направлении", – сказал он в ходе своего выступления на первом саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане. По словам Бердымухамедова, перспективной сферой совместной работы также является водородная энергетика. "Как известно, в ближайшие десятилетия природный газ останется доминирующим источником получения водорода. И здесь мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с итальянскими партнерами", – добавил туркменский лидер. Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы страны оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа. Саммит глав государств в формате "Центральная Азия – Италия" проходит впервые. Италию представляет премьер-министр Джорджа Мелони. Также в саммите участвуют президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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газ, туркмения, сердар бердымухамедов, касым-жомарт токаев, садыр жапаров
Энергетика, Газ, ТУРКМЕНИЯ, Сердар Бердымухамедов, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
Туркмения заявила о большом значении проектов экспорта газа в Европу
Бердымухамедов: Туркмения придает большое значение проектам экспорта газа в Европу
АСТАНА, 30 мая – ПРАЙМ. Ашхабад придает большое значение проектам, направленным на экспорт туркменского газа в европейском направлении, заявил в пятницу президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
"Туркменистан обладает колоссальными запасами природного газа и проводит политику диверсификации его поставок на международные рынки. В этой связи мы придаем важное значение проектам, направленным на вывоз туркменского газа в европейском направлении", – сказал он в ходе своего выступления на первом саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
По словам Бердымухамедова, перспективной сферой совместной работы также является водородная энергетика. "Как известно, в ближайшие десятилетия природный газ останется доминирующим источником получения водорода. И здесь мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с итальянскими партнерами", – добавил туркменский лидер.
В Туркмении заявили о готовности поставлять газ в Евросоюз
Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы страны оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.
Саммит глав государств в формате "Центральная Азия – Италия" проходит впервые. Италию представляет премьер-министр Джорджа Мелони. Также в саммите участвуют президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.