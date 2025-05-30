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"Более сотни лет". В США оценили положение Украины на фронте
"Более сотни лет". В США оценили положение Украины на фронте - 30.05.2025, ПРАЙМ
"Более сотни лет". В США оценили положение Украины на фронте
Западные СМИ ошибаются, считая, что Россия не достигнет своих целей на Украине. Об этом заявил военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T08:48+0300
2025-05-30T08:48+0300
2025-05-30T08:48+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Западные СМИ ошибаются, считая, что Россия не достигнет своих целей на Украине. Об этом заявил военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик "На Западе сейчас говорят, что России понадобится более сотни лет, чтобы занять всю территорию Украины с такими темпами наступления. Но они забывают, что это не главная цель. Россия наступает там, где ВСУ отступили, потому что у них нет ресурсов, чтобы держать фронт", — сказал Берлетик в ходе интервью на YouTube.Он добавил, что если бы ситуация действительно была столь безнадежной для России, Запад не пытался бы настойчиво добиться от нее соглашения о прекращении огня на 30 дней, чтобы предоставить Украине возможность укрепиться и получить новые поставки оружия.Кроме того, аналитик напомнил о других конфликтах, где линия фронта оставалась стабильной в течение долгого времени, но затем могла резко измениться за считанные дни из-за истощения одной из сторон. В заключение он отметил, что текущая ситуация требует внимательного анализа и не поддается простым выводам.29 мая российские силы успешно освободили несколько населенных пунктов, включая Строевку в Харьковской области, Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. По данным Минобороны России, за сутки ВСУ потеряли до 1245 военнослужащих на различных участках фронта.
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Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ, YouTube
"Более сотни лет". В США оценили положение Украины на фронте
Аналитик Берлетик: Россия достигнет своих целей на Украине
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Западные СМИ ошибаются, считая, что Россия не достигнет своих целей на Украине. Об этом заявил военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик
"На Западе сейчас говорят, что России понадобится более сотни лет, чтобы занять всю территорию Украины с такими темпами наступления. Но они забывают, что это не главная цель. Россия наступает там, где ВСУ отступили, потому что у них нет ресурсов, чтобы держать фронт", — сказал Берлетик в ходе интервью на YouTube
.
Он добавил, что если бы ситуация действительно была столь безнадежной для России, Запад не пытался бы настойчиво добиться от нее соглашения о прекращении огня на 30 дней, чтобы предоставить Украине возможность укрепиться и получить новые поставки оружия.
Кроме того, аналитик напомнил о других конфликтах, где линия фронта оставалась стабильной в течение долгого времени, но затем могла резко измениться за считанные дни из-за истощения одной из сторон. В заключение он отметил, что текущая ситуация требует внимательного анализа и не поддается простым выводам.
29 мая российские силы успешно освободили несколько населенных пунктов, включая Строевку в Харьковской области, Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. По данным Минобороны России, за сутки ВСУ потеряли до 1245 военнослужащих на различных участках фронта.
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