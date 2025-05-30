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"Откровенная катастрофа". На Украине оценили экспорт сырья на Запад
"Откровенная катастрофа". На Украине оценили экспорт сырья на Запад - 30.05.2025, ПРАЙМ
"Откровенная катастрофа". На Украине оценили экспорт сырья на Запад
Украинская экономика свелась к экспорту на Запад сырья с самой низкой добавленной стоимостью, заявил украинский экономист Илья Несходовский. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T09:08+0300
2025-05-30T09:08+0300
2025-05-30T09:08+0300
экономика
мировая экономика
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Украинская экономика свелась к экспорту на Запад сырья с самой низкой добавленной стоимостью, заявил украинский экономист Илья Несходовский. По мнению Несходовского, после завершения конфликта Украина может столкнуться с полностью разрушенной экономикой и отсутствием возможностей для конкуренции на мировом рынке. "У нас откровенная катастрофа. То, что мы экспортируем – ... сельскохозяйственное сырье и металлургию... Мы дошли до того, что мы экспортируем руду. Как по мне, это уже настолько для нас - ниже уже некуда, что еще можно хуже экспортировать с самой низкой добавленной стоимостью", - заявил Несходовский в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Политнавигатор". Он подчеркнул, что по итогам прошлого года отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины составило 29 миллиардов долларов. За январь-апрель 2025 года отрицательное сальдо – 11,5 миллиарда долларов. Несходоский убежден, что правительство фактически просто бросило всех украинских производителей на произвол судьбы. "Это для нас катастрофа. С чем мы выйдем после окончания войны? Полностью разрушенная экономика. Как мы будем конкурировать?" - задается вопросами Несходовский. Депутат украинского парламента Даниил Гетманцев в середине мая сообщал, что отрицательное сальдо внешней торговли страны в январе-апреле составило 11,5 миллиарда долларов, ежемесячно оно растет в среднем на 2,9 миллиарда долларов. По его данным, больше всего товаров Украина импортировала из Китая, Польши и Германии, а экспортировала в Польшу, Турцию и Италию.
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мировая экономика, украина, запад
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД
"Откровенная катастрофа". На Украине оценили экспорт сырья на Запад
Несходовский: Украина экспортирует на Запад сырье с самой низкой добавленной стоимостью
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Украинская экономика свелась к экспорту на Запад сырья с самой низкой добавленной стоимостью, заявил украинский экономист Илья Несходовский.
По мнению Несходовского, после завершения конфликта Украина может столкнуться с полностью разрушенной экономикой и отсутствием возможностей для конкуренции на мировом рынке.
"У нас откровенная катастрофа. То, что мы экспортируем – ... сельскохозяйственное сырье и металлургию... Мы дошли до того, что мы экспортируем руду. Как по мне, это уже настолько для нас - ниже уже некуда, что еще можно хуже экспортировать с самой низкой добавленной стоимостью", - заявил Несходовский в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Политнавигатор".
Он подчеркнул, что по итогам прошлого года отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины составило 29 миллиардов долларов. За январь-апрель 2025 года отрицательное сальдо – 11,5 миллиарда долларов. Несходоский убежден, что правительство фактически просто бросило всех украинских производителей на произвол судьбы.
"Это для нас катастрофа. С чем мы выйдем после окончания войны? Полностью разрушенная экономика. Как мы будем конкурировать?" - задается вопросами Несходовский.
Депутат украинского парламента Даниил Гетманцев в середине мая сообщал, что отрицательное сальдо внешней торговли страны в январе-апреле составило 11,5 миллиарда долларов, ежемесячно оно растет в среднем на 2,9 миллиарда долларов. По его данным, больше всего товаров Украина импортировала из Китая, Польши и Германии, а экспортировала в Польшу, Турцию и Италию.
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