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СМИ: Украина заявила о готовности посетить переговоры с Россией в Стамбуле - 30.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Украина заявила о готовности посетить переговоры с Россией в Стамбуле
СМИ: Украина заявила о готовности посетить переговоры с Россией в Стамбуле - 30.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина заявила о готовности посетить переговоры с Россией в Стамбуле
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о готовности Украины посетить следующую встречу с Россией в Стамбуле, передает агентство Франс Пресс. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T12:14+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о готовности Украины посетить следующую встречу с Россией в Стамбуле, передает агентство Франс Пресс. "Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить российский проект (меморандума - ред.)", - приводит агентство слова Ермака. Как отмечает Франс Пресс, речь шла о переговорах в Стамбуле, запланированных на следующую неделю. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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россия, стамбул, украина, рф, владимир мединский, владимир зеленский, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Стамбул, УКРАИНА, РФ, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
12:14 30.05.2025
 
СМИ: Украина заявила о готовности посетить переговоры с Россией в Стамбуле

AFP: Ермак заявил о готовности Украины посетить переговоры с Россией в Стамбуле

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГород Стамбул
Город Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о готовности Украины посетить следующую встречу с Россией в Стамбуле, передает агентство Франс Пресс.
"Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить российский проект (меморандума - ред.)", - приводит агентство слова Ермака. Как отмечает Франс Пресс, речь шла о переговорах в Стамбуле, запланированных на следующую неделю.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Киев устраивает истерику перед переговорами в Стамбуле, заявили в МИД
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ПолитикаРОССИЯСтамбулУКРАИНАРФВладимир МединскийВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
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