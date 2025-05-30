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Уплотнение российско-китайской координации сохраняется - посол - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Уплотнение российско-китайской координации сохраняется - посол
Уплотнение российско-китайской координации сохраняется - посол - 30.05.2025, ПРАЙМ
Уплотнение российско-китайской координации сохраняется - посол
Уплотнение российско-китайской координации на многосторонних площадках сохраняет высокую актуальность, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T06:47+0300
2025-05-30T06:47+0300
россия
экономика
мировая экономика
китай
евразия
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
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ПЕКИН, 30 мая – ПРАЙМ. Уплотнение российско-китайской координации на многосторонних площадках сохраняет высокую актуальность, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов. "На международной арене Россия и Китай выступают за широкий равноправный диалог о путях адаптации международной архитектуры к формирующимся многополярным реалиям XXI века на основе многообразия цивилизаций и интересов всех участников международного сообщества", - заявил Моргулов на открытии десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он добавил, что в данном контексте президентом России Владимиром Путиным была выдвинута инициатива создания евразийской архитектуры безопасности. "Исходим из того, что она соответствует логике регионализации международных отношений, служит целям выстраивания мирового порядка на полицентричных началах, призвана ответить на весь массив вызовов и угроз безопасности на территории Евразии и по ее периметру", - сказал посол. "Наше начинание открыто для всех государств, а совместно с китайскими партнерами мы размышляем над его гармонизацией с известной глобальной инициативой председателя Си Цзиньпина в области безопасности", - отметил он. Моргулов подчеркнул, что в целях формирования действительно справедливого миропорядка важно также задействовать потенциал межрегиональных, региональных и субрегиональных интеграционных объединений, таких как БРИС и ШОС. "В этом контексте высокую актуальность сохраняет уплотнение российско-китайской координации как на многосторонних площадках, так и в целом в мировых целях", - отметил он. Десятая международная конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" Российского совета по международным делам и Китайской академии общественных наук проходит в Пекине 29-30 мая. Конференция этого года приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и созданию ООН.
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россия, мировая экономика, китай, евразия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос, оон
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ЕВРАЗИЯ, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, ООН
06:47 30.05.2025
 
Уплотнение российско-китайской координации сохраняется - посол

Посол Моргулов: уплотнение российско-китайской координации сохраняется

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ПЕКИН, 30 мая – ПРАЙМ. Уплотнение российско-китайской координации на многосторонних площадках сохраняет высокую актуальность, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов.
"На международной арене Россия и Китай выступают за широкий равноправный диалог о путях адаптации международной архитектуры к формирующимся многополярным реалиям XXI века на основе многообразия цивилизаций и интересов всех участников международного сообщества", - заявил Моргулов на открытии десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Он добавил, что в данном контексте президентом России Владимиром Путиным была выдвинута инициатива создания евразийской архитектуры безопасности. "Исходим из того, что она соответствует логике регионализации международных отношений, служит целям выстраивания мирового порядка на полицентричных началах, призвана ответить на весь массив вызовов и угроз безопасности на территории Евразии и по ее периметру", - сказал посол.
"Наше начинание открыто для всех государств, а совместно с китайскими партнерами мы размышляем над его гармонизацией с известной глобальной инициативой председателя Си Цзиньпина в области безопасности", - отметил он.
Моргулов подчеркнул, что в целях формирования действительно справедливого миропорядка важно также задействовать потенциал межрегиональных, региональных и субрегиональных интеграционных объединений, таких как БРИС и ШОС.
"В этом контексте высокую актуальность сохраняет уплотнение российско-китайской координации как на многосторонних площадках, так и в целом в мировых целях", - отметил он.
Десятая международная конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" Российского совета по международным делам и Китайской академии общественных наук проходит в Пекине 29-30 мая. Конференция этого года приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и созданию ООН.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙЕВРАЗИЯПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОСООН
 
 
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