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Венгерский министр предрек Евросоюзу участь Атлантиды

Венгерский министр предрек Евросоюзу участь Атлантиды - 30.05.2025, ПРАЙМ

Венгерский министр предрек Евросоюзу участь Атлантиды

Европейский союз отступил не только от своих христианских ценностей, но и от истинной свободы слова и толерантности, и вследствие этого рискует исчезнуть,... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T19:24+0300

2025-05-30T19:24+0300

2025-05-30T19:24+0300

политика

виктор орбан

европа

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БУДАПЕШТ, 30 мая - ПРАЙМ. Европейский союз отступил не только от своих христианских ценностей, но и от истинной свободы слова и толерантности, и вследствие этого рискует исчезнуть, подобно Атлантиде, считает венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока. Такое заявление он сделал, выступая на конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште."Брюссель сейчас отклоняется от свободы слова и забыл истинное значение слова толерантность... Утраченный суверенитет, исчезнувшие нации, оставленные ценности не вернутся. Тогда наши внуки будут слушать рассказы о когда-то существовавшей Европе так же, как мы слушаем рассказы о затонувшей Атлантиде", - подчеркнул он.По словам министра, в настоящее время в Европе происходит борьба между патриотическим направлением, отстаивающим Европу суверенных наций и христианские ценности, и федералистским, нацеленным на усиление централизации в Евросоюзе и расширение полномочий Брюсселя за счет самостоятельности стран-членов. "Европейская цивилизация построена на европейских ценностях, которые вытекают из иудейско-христианских и гуманистических корней. Если Брюссель говорит иначе, он фактически разрушает европейскую цивилизацию. Сегодня патриоты и федералисты борются за душу Европы. Перед нами эти два пути. Нет середины, нет хорошего компромисса. Нельзя просто так немного отказаться от суверенитета, он либо есть, либо его нет", - сказал Бока. Министр подчеркнул, что Европейская комиссия устраивает процессы против Будапешта по обвинению в коррупции и нарушении принципа верховенства права в том числе потому, что правительство Венгрии указывает на коррупцию и юридические нарушения со стороны Брюсселя. Выступая на СРАС в четверг, глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель разрушил мечту о процветающей Европе, он превратил ее в кошмар и пустил под откос европейское будущее. До этого Орбан отмечал, что современный ЕС с его давлением на Будапешт является плохой пародией на Советский Союз и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По словам политика, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство Евросоюза должно уважать суверенитет европейских наций. Также Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. Венгрия, по его словам, не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не будет поставлять оружие и выделять деньги Киеву, впускать в страну мигрантов и вводить в школах страны пропаганду половых извращений.

https://1prime.ru/20250529/orban-858024105.html

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виктор орбан, европа, ес, венгрия